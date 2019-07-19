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KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla ülkede bulunan heyetleri kabul etti

19 Temmuz 2019 Cuma 20:24
KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" kutlamalarına katılmak için KKTC'ye gelen heyetleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk olarak yabancı parlamenter heyetiyle bir araya geldi.

Heyette Kuzey Makedonya Milletvekili Enes İbrahim, eski Kırgızistan Meclis Başkanı Cynbai Tursunbekov, Azerbaycan Milletvekili Eldeniz Selimov, Ürdün Senatosu Dostluk Grubu Başkanı Münir Sobar ve Türk-Çad Dostluk Grubu Başkanı Ahmad Azaim Barkatallah yer aldı.

Akıncı, daha sonra sırasıyla İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü kabul etti. Küçükakyüz'ü kabulde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, son olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği üyeleriyle Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ayrı ayrı kabul etti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da bayram kutlamaları dolayısıyla ülkede bulunan aynı heyetleri kabul ederek görüştü.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise yabancı parlamenterler, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ın yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ü kabul etti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:24
  1. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı
  2. heyet
  3. KKTC
  4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

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