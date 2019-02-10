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KKTC'de "2. Hematalojik Nadir Hastalıklar Kongresi"

Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş:- "Buraya (TÜRKKÖK'e) bağışçı sayısı artırılmalı ancak gönüllü vericilik için daha bilinçli hareket edilmesinde fayda var"- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt:- "Kök hücre toplamak zor bir işlem değil, kan alır gibi koldan toplanıyor. Bağışçıya hiçbir zararı yok"

10 Şubat 2019 Pazar 13:46
KKTC'de "2. Hematalojik Nadir Hastalıklar Kongresi"

İSKELE (AA) - Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kök hücre bağışçı sayısının artırılması ve gönüllü vericilik konusunda daha bilinçli hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele ilçesinde "2. Hematalojik Nadir Hastalıklar Kongresi" düzenlendi.

WAA Başkanı ve aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hematolojik nadir hastalıkların yönetimi ve tedavisinde Batı Avrupa standartlarına ulaştığını aktardı.

Türk bilim insanlarının nadir hastalıklar alanında önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Altuntaş, geçen yıl ülke genelinde 4 bin 600 civarında kemik iliği nakli yapıldığını belirtti.

Altuntaş, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin (TÜRKKÖK) herkesin sahip çıkması gereken bir kurum olduğunu kaydederek, "Buraya bağışçı sayısı artırılmalı ancak gönüllü vericilik için daha bilinçli hareket edilmesinde fayda var." dedi.

Kök hücre bağışçılığı konusunda çekinceye gerek olmadığını vurgulayan Altuntaş, "Verici olursanız kök hücreniz azalmaz, yenilenir. Cerrahi operasyon yapılmıyor, kimsenin organını kesip atmıyoruz. Bazıları korkuyor, gerginlik oluşturuyor, gönüllü verici olmakta zorlanabiliyor." diye konuştu.

Altuntaş, Türkiye'nin kanser, hematolojik kanserler ve kemik iliği nakli gibi tedavi uygulamaları bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile yarışır düzeyde olduğunu belirterek, "Türkiye kemik iliğinde hem sayısal ve hem de niteliksel olarak Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının üzerindedir. Klinik araştırma düzeyindeki ilaçlar dahil kanıta dayalı uygulamalar ışığında her türlü kanser ilacına ulaşmak mümkündür." ifadesini kullandı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt da kök hücre bağışının önemine değinerek, Türk Kızılayına verilecek üç tüp kan ile bağışçı olunabileceğine işaret etti.

Gönüllü bağışçı olmanın sağlığa hiçbir zararı bulunmadığını söyleyen Erkurt, "Gönüllü verici olmak için kan verenlerin 7'de 1'i vazgeçiyor. Kök hücre toplamak zor bir işlem değil, kan alır gibi koldan toplanıyor. Bağışçıya hiçbir zararı yok ama bağışçıya bunların anlatılması gerekiyor. İki saatte kök hücre toplanıyor." dedi.

Erkurt, TÜRKKÖK'ten bugüne kadar bin dolayında hastaya ilik bulunduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 13:46
  1. 2. hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi
  2. Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş
  3. kök hücre
  4. TÜRKKÖK

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