KKTC'de 1. Uluslararası Tiyatro Festivali düzenlencek Festivalde, Türkiye, Sırbistan, Fransa ve İtalya'dan toplam 15 tiyatro oyunu sahnelenecek

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "1. Uluslararası Tiyatro Festivali" izleyicilerle buluşacak. Girne Çatalköy Belediyesi tarafından düzenecek festivalde, Türkiye, Sırbistan, Fransa ve İtalya'dan toplam 15 tiyatro oyunu sahne alacak. Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, festivalin KKTC'de bir ilk olduğunu, festival sayesinde tiyatronun halk ile buluşmasını sağlayacaklarını belirtti. Festivalin, KKTC'nin tanıtımına katkı sağlayacağına işaret eden Hulusioğlu, ülkedeki diğer tiyatro gurupları ile kaliteli bir tiyatro festivali çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti. 1-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 1. Uluslararası Tiyatro Festivalinde oyunlar, Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.



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