0553 313 94 23

KKTC'da İrlandalı kız öğrenci, fakülte binasından düşerek öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, İrlanda uyruklu Joj Jerel (23) öğrenim gördüğü fakültenin beşinci katından düşerek yaşamını yitirdi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:39
KKTC'da İrlandalı kız öğrenci, fakülte binasından düşerek öldü

Üniversite öğrencisi Joj Jerel, henüz belirlenemeyen bir nedenle, öğrenim gördüğü Veterinerlik Fakiltesi'nin 5'inci katının koridorundaki pencereden düştü. Yaklaşık 25 metreden fakültenin önünde park halindek duran otomobilin üzerine düşen genç kız, ağır yaralandı

İrlandalı öğrenci, çevredekiler tarafından kampüsteki hastaneye kaldırıldı. Joj Jerel, yaklaşık bir saat süren tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:39
  1. kuzey kıbrıs
  2. irlandalı öğrenci
  3. fakülte

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksa’da İsrail marşı okudular
    1. Aksa’da İsrail marşı okudular
    2. MHP o ilçe yönetimlerini feshetti
    3. Trump haddini aştı, Maduro'ya darbe..
    4. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
    5. Şarlatan Adnan Oktar'ın 'kara kutusu'..
    6. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye..
    7. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    8. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    9. Köprü ve otoyolların geliri belli oldu
    10. Durdurun bu haini! Can Dündar..
    11. EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    12. Güney Kore'den Amerika'ya yaptırım..
    13. Peçe düşmanı Danimarka kudurdu!..
    14. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    15. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    16. KKTC'da İrlandalı kız öğrenci, fakülte..
    17. Erkenden gelen kışın haberini kuşlar..
    18. AK Parti’den kritik ittifak açıklaması
    19. MHP'nin af teklifini destekliyor..
    20. Gürsel Tekin’in giydiği gömleğin..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    Katar’dan dev hamle
    Katar’dan dev hamle
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?