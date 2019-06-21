0553 313 94 23

KKTC, Suriye’yi vize uygulanan ülkelere dâhil etti

Güney Kıbrıs’a geçmek için KKTC’ye gelen Suriyelilerin sayısındaki artışı, Ercan Havaalanı’ndaki yığılmayı ve buradaki insani koşulları dikkate alan hükümet, Suriye’nin vize uygulanan ülkelere dâhil olmasına karar verdi.

21 Haziran 2019 Cuma 16:27
KKTC, Suriye’yi vize uygulanan ülkelere dâhil etti

Güney Kıbrıs’a geçmek için KKTC’ye gelen Suriyelilerin sayısındaki artışı, Ercan Havaalanı’ndaki yığılmayı ve buradaki insani koşulları dikkate alan hükümet, Suriye’nin vize uygulanan ülkelere dâhil olmasına karar verdi.


Suriyelilerin KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçmesi üzerine KKTC hükumeti düğmeye bastı. Bakanlar Kurulu, Suriyeyi vize uygulanan ülkeler sınıfına dâhil etti. Ercan Havaalanı’nda bekleme kapasitesinin üstüne çıkıldığına ve gayri insani koşullara dikkat çeken yetkililer alınan önlemin zaruri olduğunu vurguladı. Bakanlar Kurulunda alınan bu kararı Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamayla duyurdu.


Açıklamada, “Ercan Havaalanı’nda bekletme kapasitesinin üzerinde bir yığılmaya var. Bu durum özellikle son birkaç haftadır bu kişilerin gayri insani koşullarla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Bu sorunların aşılabilmesi ve ülkemize giriş yapmaksızın bir nevi transit olarak Ercan Havaalanı’ndan geçilmesini sağlayan söz konusu uygulamanın değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bakanlar Kurulu bugün, Suriye’nin de vize uygulanan ülkeler arasına dahil edilmesine karar vermiştir” denildi.


Savaş ve olağanüstü durum nedeniyle Suriyelilerin ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı, farklı ülkelerden sığınma talep ettiklerine işaret edilen açıklamada, bu nüfus hareketlerinden KKTC’nin de nasibini aldığı ifade edildi.


Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:


“Sığınma taleplerinin uluslararası düzeydeki otoritesi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’yle (BMMYK) Bakanlığımız bu konuda yakın bir çalışma ve işbirliği içerisindedir. Bahse konu insanlara yardım amacıyla işlem ve değerlendirmelerin yapılabilmesine yönelik olarak geliştirilen mekanizmayla Suriye vatandaşları Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle işbirliği halinde ve ilgili makamlarımız olan İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün bilgisi ve onayıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçiş imkanı buluyorlardı. Son haftalarda bu amaçla gelen kişilerin sayısındaki önemli artış Ercan Havaalanı’ndaki bekletme kapasitesinin de üzerinde bir yığılmaya sebebiyet vermiştir. Budurum özellikle son birkaç haftadır bu kişilerin gayri insani koşullarla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Bu sorunların aşılabilmesi ve ülkemize giriş yapmaksızın bir nevi transit olarak Ercan Havaalanı’ndan geçilmesini sağlayan söz konusu uygulamanın değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bakanlar Kurulu bugün, Suriye’nin de vize uygulanan ülkeler arasına dahil edilmesine karar vermiştir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari’de 10 kilo TNT ele geçirildi
    1. Hakkari’de 10 kilo TNT ele geçirildi
    2. Seçimlere sayılı günler kala bomba..
    3. Merkel, Macron’dan aradığı desteği..
    4. Başkan Başdeğirmen’den İstanbul’daki..
    5. Çekek yeri problemi deniz turizmini..
    6. İspendere İçmelerine ziyaretçi akını
    7. Çarşamba ‘kalkınma’yı görüştü
    8. Siverek’te ilk defa kapalı yöntemle..
    9. Serbest piyasada altın fiyatları
    10. Yeşilyurt Belediyesi Buğday Pazarına..
    11. GÜNCELLEME - Gaziantep'te hırsızlık..
    12. Malatya TSO ile Mersin TSO ‘Kardeş..
    13. Greydere çarpan otomobil pert oldu: 1..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine..
    15. Fosseptik çukuruna düşen işçi 10 gün..
    16. Keşan Belediyesinin çöp kamyonları..
    17. İntihara teşebbüs eden şahıs, eşarp..
    18. Balık tutarken baraja düşen vatandaş..
    19. Kaymakam Sağlam, ’Muhtar başkanları’..
    20. Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi:..
    21. Hakkari'de kırsal alanda 10 kilogram..
    22. Çatıda mahsur kalan baykuş yavruları..
    23. ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili dava
    24. Büyükşehirden asılsız haberler ve..
    25. Tahir Babaoğlu İnegölspor’da
    26. Ergenekon hakiminin FETÖ’den..
    27. Şanlıurfa’ya şanlı ünvanı verilişinin..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi..
    29. Grup Yürüyüş'ten Mursi için ağıt
    30. Otomobil kayaya çarptı: 2 yaralı
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap