KKTC Meclis Başkanı Uluçay, Şentop'u kutladı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Mustafa Şentop'u, TBMM Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti

TBMM (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Mustafa Şentop'u, TBMM Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay telefonla görüştü. Teberrüken Uluçay, Mustafa Şentop’u, TBMM Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Şentop da Uluçay'a iyi dilekleri nedeniyle teşekkür etti. TBMM Başkanı Şentop, Uluçay'a, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceğini de bildirdi.

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