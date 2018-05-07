KKTC: Karşılıklı suçlama oyununa girmeye niyetimiz yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 30 Nisan'da Kıbrıs sorunu konusunda yaptığı değerlendirmede, Rum tarafını 30 Haziran 2017 tarihli Guterres çerçevesini sulandırmadan ve çarpıtmadan kabul etmeye çağırdığı ancak Rum tarafından bu çağrıya olumlu cevap alamadığı belirtildi.

Burcu, "Rum tarafı bu çağrıyı kabul etmek yerine, 4 Temmuz 2017 tarihli, olmayan başka bir belgeden söz etmeye yönelmiştir. Bu konuda karşılıklı suçlama oyununa girmeye niyetimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 28 Eylül 2017 tarihli raporunun 19. paragrafında taraflara 6 önemli konunun aynı anda çözülmesi için bir "çerçeve" sunduğunu hatırlatan Burcu, "Bunun dışında bir çerçeve yoktur. Dolayısıyla bu çarpıtmayı daha fazla uzatmanın bir anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.

Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, her iki toplum açısından eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanabilecek bir geleceği şekillendirmek için üzerine düşen sorumluluk ile hareket ettiğini kaydederek "Cumhurbaşkanımız Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün tüm ilgili tarafların yararına olacağı, Doğu Akdeniz’i gerginlik değil iş birliği alanına dönüştüreceği, Türk-Yunan ve Türkiye-AB ilişkileri açısından da olumlu olacağı bilinciyle hareket etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs’taki iki tarafa ve üç garantör ülkeye, nabız tutmak üzere ve geçici sıfatla bir özel danışman atama arzusunu ilettiğini belirten Burcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk tarafı bu öneriye olumlu karşılık vermiş ancak eski ucu açık müzakere sürecinin bir parçası olarak görülmemesi gerektiğinin de altını çizmiştir. Cumhurbaşkanımız çeşitli defalar eski ucu açık müzakere sürecinin artık bittiğini, sonuç odaklı, takvimi belli ve stratejik paket anlayışı ile hareket edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı tüm taraflar açısından uygun olacak bir zamanda gelmesi beklenen yeni atanacak Birleşmiş Milletler yetkilisi ile samimi bir çerçevede çözüm odaklı bir anlayışla değerlendirmelerini paylaşmaya hazır olacaktır."

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamış, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 30 Nisan'da Rum tarafını İsviçre'nin Crans Montana kentinde temmuz ayında yapılan Kıbrıs Konferansı'nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflara sunduğu çerçeveyi kabul etme çağrısında bulunmuştu.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.