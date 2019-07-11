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KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay yürütecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından KKTC ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere görevlendirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:52
KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay yürütecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından KKTC ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere görevlendirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Resmi Gazete’de 6 Temmuz Cumartesi günü "Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu" genelgesi yayımlanmıştı. Genelgede, "KKTC ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek. KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’den KKTC’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlaması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde, "Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü" oluşturulacak" ifadeleri yer almıştı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:52
  1. doğa

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