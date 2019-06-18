0553 313 94 23

KKTC hükümetinden kapalı Maraş konusunda karar

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "Kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanı geldi"- "Uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldık"

18 Haziran 2019 Salı 22:59
KKTC hükümetinden kapalı Maraş konusunda karar

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanının geldiğini belirterek, bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldıklarını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken basın açıklaması yapan Dışişleri Bakanı Özersay, kapalı Maraş'la ilgili alınan kararı duyurdu.

Kapalı Maraş'ta bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldıklarını belirten Özersay, "Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulacak ekip, kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, Vakıf mallarının saptanması, altyapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir envanter çalışması yapmakla ve bunu Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığına raporlamakla görevlendirilecek." dedi.

Envanter çalışması sonucunda yapılacak raporlama sonrasında ortaya çıkacak verilere dayalı bundan böyle atılacak adımların da daha sağlıklı şekilde değerlendirilebileceğini dile getiren Özersay, "Hükümet olarak envanter çalışması ertesinde atacağımız bir sonraki adımda kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin ve Vakıflar İdaresinin mülkiyete dair hak ve menfaatlerine halel gelmeyecek şekilde hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hukuken KKTC toprakları içerisinde askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraş’ta oluşturulacak ekibin çalışma yapabilmesi için Bakanlar Kurulunun özel bir karar üreterek fiilen çalışmanın yapılmasının koşullarını hazırlayacağını belirten Özersay, bu çerçevede yapılacak bilimsel çalışmaya gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen isimlere de gelecek haftalarda genel çağrı yapılacağını kaydetti.

Özersay, "Hükümet olarak önümüzdeki günlerde, hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Cumhuriyet Meclisimizde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bu konuda görüş alışverişinde bulunacağız.” dedi.

KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 22:59
  1. Kapalı Maraş
  2. KKTC

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de Mursi için gıyabi cenaze namazı
    1. ABD'de Mursi için gıyabi cenaze namazı
    2. İSG sonuçları ne zaman açıklandı mı?..
    3. Bakanlık duyurdu: Kırmızı kategorideki..
    4. Kırmızı kategorideki terörist etkisiz..
    5. "Dünyadaki mazlumlar gözünü Türkiye'ye..
    6. Kolombiya nerededir?
    7. Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
    8. Kastamonu’da akrabalar arasında..
    9. Almanya'da Mursi için gıyabi cenaze..
    10. Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz..
    11. Resmen açıkladılar: Füzelerimiz..
    12. Tosya Sanayi Kavşağı’nda otomobil..
    13. Cezayirli alimlerden "Mursi'nin..
    14. Ankara’da sel suları vatandaşlara zor..
    15. "Mesele sadece iki partinin..
    16. 300 kiloluk obez adam askeri..
    17. Bu içecek tarifi damarları temizliyor
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S-400) O iş..
    19. Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nin..
    20. Abdurrahim Albayrak transferde ’sır’..
    21. Ülkede büyük şok! İki köye saldırı: 41..
    22. KKTC hükümetinden kapalı Maraş..
    23. Bilecik-Arifiye demiryolu hattı..
    24. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
    25. TCDD’den trafiğe kapatılan platformlar..
    26. Vali İsmail Ustaoğlu, Araklı’daki..
    27. Ürdünlü sendikalardan Bahreyn..
    28. Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme
    29. Trabzon'dan acı haber! Çok sayıda ölü..
    30. Libya'daki UMH Fransa ile güvenlik iş..
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...