0553 313 94 23

KKTC Hükümeti kapalı Maraş’ın açılması için düğmeye bastı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 1974 yılından beri kapalı olan Maraş kenti hakkında, “Kapalı Maraş konusunda artık somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir” dedi.

18 Haziran 2019 Salı 21:01
KKTC Hükümeti kapalı Maraş’ın açılması için düğmeye bastı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 1974 yılından beri kapalı olan Maraş kenti hakkında, “Kapalı Maraş konusunda artık somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir” dedi.


KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 1974 yılından beri kapalı olan ‘Maraş’ kenti hakkında açıklamada bulundu.Kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile Bakanlar Kurulu toplantısı bitmeden basının karşısına çıktığını belirten Özersay, “Bugün Bakanlar Kurulunda kapalı Maraş konusu da değerlendirildi. Artık kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir” dedi.



“Uzman bir ekiple envanter çalışması yapılacak”


Konu ile ilgili uzman bir ekip oluşturulacağını belirten Özersay, “Bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldı Bakanlar Kurulu. Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanarak oluşturulacak olan ekip kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, vakıf mallarının saptanması, alt yapının durumu, çevre açısından risk taşıyan hususları içerecek kapsamlı bir envanter çalışması yapmakla ve bunu başbakan yardımcılığı ve bakanlığa raporlamakla görevlendirilecek” ifadelerini kullandı.



Çalışmaların yapılması için Bakanlar Kurulundan özel karar


Çalışmalar sonrası elde edilen veriler ışığında kapalı olan Maraş konusunda adımların atılacağını belirten Özersay, “Hükümet olarak envanter çalışması sonrası atacağımız bir sonraki adımda kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin ve Vakıflar İdaresinin mülkiyete dair hak ve menfaatlerine halel gelmeyecek şekilde hareket edeceğiz. Hukuken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları içerisinde askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraş’ta oluşturulacak olan ekibin çalışma yapabilmesi için Bakanlar Kurulu özel bir karar üreterek, fiilen çalışmanın yapılmasının koşullarını hazırlayacaktır” şeklinde konuştu.


Çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlere de genel bir çağrı yapılacağını belirten Özersay, ’’Hükümet olarak önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhuriyet Meclisindetemsil edilen siyasi parti başkanları ile bu konuda görüş alışverişinde bulunacağız’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 21:01
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mursi’nin köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı
    1. Mursi’nin köyünde gıyabi cenaze namazı..
    2. Türkiye'den çekinen Yunanistan..
    3. Dışişleri Bakanlığı, GİK’in aldığı..
    4. Türkiye'de yatırım fırsatları..
    5. Baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak..
    6. Başına silahı dayayarak intihara..
    7. AK Partili isim ve yeğeni ölü bulundu
    8. Düzce sele teslim oldu
    9. İncirliova Belediyesi, donör bekleyen..
    10. Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
    11. Erdoğan'dan AK Parti ve MHP seçim..
    12. Tüfekle vurduğu genci ölüme terk etti
    13. KKTC Hükümeti kapalı Maraş’ın açılması..
    14. GÜNCELLEME - Japonya'da 6,8..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'a..
    16. Vatandaş binlerce lirayı havaya saçtı!..
    17. Başkan Tekin muhtarlar ile buluştu
    18. Tunus Meclisinde Mursi için dua edildi
    19. Trabzonspor, Yusuf Sarı ile sözleşme..
    20. Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü
    21. Motosiklet sürücülerinden Binali..
    22. Başkent’te yağmura dayanamayan istinat..
    23. Şili'de grip virüsü
    24. Makas atarak yokuştan inen tır..
    25. Ordu'da hortum
    26. Mersin sele teslim oldu
    27. Araklı’nın Çamlıktepe mahallesinde..
    28. İngiltere'de Muhafazakar Parti..
    29. Fenerbahçe'den öğrencilere 700 liraya..
    30. Trabzonspor, Yusuf Sarı ile anlaşma..
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!