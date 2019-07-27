0553 313 94 23

KKTC hükümeti ’’Batı Nil Virüsü’’ ile ilgili harekete geçti

KKTC hükümetinin Batı Nil Virüsü’ne karşı harekete geçtiği ve hastalıkla ilgili alınacak önlemler ve tedbirler konusunda halkın bilgilendirildiği belirtildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:51
KKTC hükümeti ’’Batı Nil Virüsü’’ ile ilgili harekete geçti

KKTC hükümetinin Batı Nil Virüsü’ne karşı harekete geçtiği ve hastalıkla ilgili alınacak önlemler ve tedbirler konusunda halkın bilgilendirildiği belirtildi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Mesele takibimizdedir. Belediyeler dahil gerekli uyarılar yapıldı" dedi.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın önderliğinde "Batı Nil Vürüsü" koordinasyon ekibi kurularak acil olarak alınması gerekenler konusunda Sağlık Bakanlığı’nda toplantı yapıldı. Toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Yoğun Bakım Hekimi Dr. Şükrü Onbaşı, Enfeksiyon Uzmanı Dr. Selin Bardak ve bakanlık yetkilileri katıldı. Toplantıda hastalıkla ilgili durum detaylarıyla değerlendirilerek alınan ve alınacak önlemler üzerinde duruldu.


KKTC Başbakanı Tatar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki bakan ve ilgili birimlerle konuyu ele aldıklarını, bir istişare toplantısı yaptıklarını belirterek "Mesele takibimizdedir. Belediyeler dahil gerekli uyarılar yapıldı" dedi. Tatar, hükumet olarak alınması gereken tedbirler konusunda koordinasyonun sağlandığını, bu konuda hükumetin üzerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getireceğini belirtti.


Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastalığın insandan insana bulaşmadığını, göçmen kuşlardan sivrisineğe ve sivrisineklerden de insanlara bulaştığını kaydederek hastalığın 50 yıldır tüm ülkelerde görüldüğünü söyledi. Bu hastalığın ortaya yeni çıkmadığını, KKTC’deki vaka sayısının da çok olmadığını ifade eden Bakan Pilli, gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Pilli, Batı Nil Virüsü nadiren nörolojik semptomlara ve çok düşük oranlarda ölümlere yol açabilen bir virüs olduğunu kaydederek şu bilgileri paylaştı:


"Hastalık genelde mevsimseldir, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülür. Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer almaktadır. Sivrisinekler taşıyıcı kuşlardan beslenirse, virüsü alarak insanlara bulaştırabilmektedir"


Pilli, çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülen bu virüsün, KKTC’de ilk kez tespit edildiğini söyledi. Batı Nil Virüsü’nün sivrisineklerle bulaştığını belirten Pilli insandan insana bulaşmasının mümkün olmadığını kaydederek "Damlacık, tükürük, el sıkışması veya öpüşme yoluyla asla bulaşmaz. Hastaların yüzde 80’inin de herhangi bir belirti görülmezken yaklaşık yüzde 20’sinde ise ateş ve yaşamı tehdit etmeyen hafif semptomlar ile giden ve birkaç günde kendiliğinden iyileşen bir hastalık görülür" dedi.


Toplantı öncesinde Başbakan Ersin Tatar’ı detaylı olarak bilgilendirdiklerini belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak hastanelerde gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve hastaneye başvuran hastaları takip ettiklerini kaydetti. Pilli, sürecin yakından takipçisi olduklarını ve tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, başka vaka olup olmadığının araştırıldığını vurguladı.


Batı Nil Virüsü teşhisiyle tedavi gören Hilmi Bolel’in hayatını kaybettiğini belirten Bakan Pilli, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilediğini, ülkede hastalığın kontrolüne yönelik olarak bakanlık tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde tüm gerekli koruma tedbirleri alındığını vurguladı.


İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise hastalığa karşı gerekli tedbirlerin Yerel Yönetimler Müdürlüğü aracılığıyla belediyelere iletildiğini ve bu çalışmaları belediyelerle birlikte devam ettireceklerini vurguladı.


Sağlık Bakanlığı, dün ülkede 3 hastada Batı Nil Virüsü vakası görüldüğünü, bugün ise Hilmi Bolel adlı hastanın hayatını kaybettiğini,7 kişinin de tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karın bölgesi erkeklerde de sorun oluyor
    1. Karın bölgesi erkeklerde de sorun..
    2. Hırsızlar, çaldıkları akülü arabayı..
    3. ROKETSAN devler listesinde 7 basamak..
    4. TFI TAB Gıda Yatırımları'ndan Üsküp'te..
    5. (Özel) Truva atı Kazdağı köknarından..
    6. Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1..
    7. Yaban ördekleri yavrularıyla Kars..
    8. İngiltere vizesi nasıl alınır?
    9. Düzce Ziraat Odası fındık..
    10. Milletvekili Açıkgöz: “Temiz bir Nar..
    11. Sağlık Müdürlüğü Araç Filosu Hızla..
    12. 18 yıldık işletmesi gözlerinin önünde..
    13. Silvan Devlet Hastanesi yapımında sona..
    14. Şentop: Erken seçim ihtimali sıfırdır!
    15. 46 ülkeden fotoğraf kareleri..
    16. Otomobil iş makinasıyla çarpıştı:1..
    17. Otomobil iş makinasıyla çarpıştı:1..
    18. Tanuğur: “Arı sütünün doğurganlık..
    19. İzmit’te köy yolları yenileniyor
    20. TÜSEB’in Yerli-Milli İlaç ve Tanı Kiti..
    21. Otobüs, kamyon ve kamyonet birbirine..
    22. Atletico Madrid, Real Madrid'e gol..
    23. Sedat Kılınç:”Merkez Bankasının..
    24. SpaceX kargo mekiğini Uluslararası..
    25. Dünyada bulunan 90 çeşit madenden..
    26. Polis memuru şehit düştü
    27. Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu,..
    28. Kayserispor’dan kötü sonuçlar için..
    29. Rusya'dan ABD'yi korkutacak açıklama!..
    30. Tayyip Kanarya imzayı attı
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz