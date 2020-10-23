  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Okur Postası 'KKTC halkı toprağımızı verelim diyen adamı gönderdi!..'
Okur Postası

'KKTC halkı toprağımızı verelim diyen adamı gönderdi!..'

Gazetemiz okurlarından Ali Asım, "KKTC halkı toprağımızı verelim diyen adamı gönderdi!..’’?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 22:08:00 -
'KKTC halkı toprağımızı verelim diyen adamı gönderdi!..'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz günde yapılan seçimlerde Ersin Tatar oyların yüzde 51.74’ünü alarak Kıbrıs’ın 5. cumhurbaşkanı oldu. Tatar, Kıbrıs halkının sağduyusu ve en önemlisi de milliyetçiliğiyle tanınan adayıydı.. Karşı tarafta ise, Rumlarla yapılan müzakerelerde hadsiz tavırlar sergileyen ve “Rumlardan aldığımız topraklardan bir bölümünü Rumlara iade etmemiz lâzım” diyerek büyük tepki toplayan Mustafa Akıncı’yı ise tarihin tozlu raflarına göndermiş oldu. Düşünübiliyor musunuz; topraklarını Rumlara peşkeş çeken bir adam tarafından yönetildiğinizi.. Ne acı!?!? Neyse ki, Kıbrıs halkı gerekeni yaptı ve Kıbrıs halkının dertleriyle dertlenecek Tatar’ı seçti. Hayırlı ve uğurlu olsun...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'
Medya

EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterini oynayan Yunus Emre Yıldırımer için "Türkiye'nin yeni Polat Alemdar'ı" yakıştır..
‘Milliyetçiyiz’ diye çıktıkları yolda savruldukça savruluyorlar… İyi Parti üçüncü ittifakı açıkladı!
Gündem

‘Milliyetçiyiz’ diye çıktıkları yolda savruldukça savruluyorlar… İyi Parti üçüncü ittifakı açıkladı!

Milliyetçilik sloganlarıyla yola çıktıktan sonra içine düştüğü kimlik bunalımından çıkamayan Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, şimdi de..
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da vakaların artması üzerine Bakan Koca, CHP'li İBB Başkan..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay