'KKTC halkı toprağımızı verelim diyen adamı gönderdi!..'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz günde yapılan seçimlerde Ersin Tatar oyların yüzde 51.74’ünü alarak Kıbrıs’ın 5. cumhurbaşkanı oldu. Tatar, Kıbrıs halkının sağduyusu ve en önemlisi de milliyetçiliğiyle tanınan adayıydı.. Karşı tarafta ise, Rumlarla yapılan müzakerelerde hadsiz tavırlar sergileyen ve “Rumlardan aldığımız topraklardan bir bölümünü Rumlara iade etmemiz lâzım” diyerek büyük tepki toplayan Mustafa Akıncı’yı ise tarihin tozlu raflarına göndermiş oldu. Düşünübiliyor musunuz; topraklarını Rumlara peşkeş çeken bir adam tarafından yönetildiğinizi.. Ne acı!?!? Neyse ki, Kıbrıs halkı gerekeni yaptı ve Kıbrıs halkının dertleriyle dertlenecek Tatar’ı seçti. Hayırlı ve uğurlu olsun...