0553 313 94 23

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’a bölge ziyaretlerinde saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bölge ziyaretleri sırasında saldırıya uğradı.

15 Şubat 2019 Cuma 23:49
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’a bölge ziyaretlerinde saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bölge ziyaretleri sırasında saldırıya uğradı. Spor kulübü toplantı salonunda konuşma yaptığı sırada bir kişi, spor kulübünün camlarını kırdı. Olay sonucu bakan saldırıdan yara almadan kurtulurken, zanlının gece kulüp izninin yenilenmemesi konusuna sinirlenerek saldırıyı yaptığı öğrenildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Güzelyurt ilçesine bağlı Bostancı köyünde partisinin bölge ziyaretleri çerçevesinde halk ile bir araya gelen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ziyareti esnasında saldırıya uğradı. Özersay, vatandaşlar ile spor kulübü toplantı salonunda konuşma yaptığı sırada Taşkın G. isimli bir kişi, spor kulübünün camlarını kırdı. Olay sonucu bakan saldırıdan yara almadan kurtulurken, zanlı G.’nin gece kulüp izninin yenilenmemesi konusuna sinirlenerek saldırıyı yaptığı öğrenildi.



“Kimse hukukun üstünde değildir”


Zanlı daha sonra polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Özersay tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan, “Medyada yer alan haberler üzerine sadece şunu yazayım: Biz iyiyiz, her şey yolunda, sağlımız yerindedir. Gece kulübü veya bir başka konu fark etmez, bizim için hukukun üstünlüğü esastır. Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 23:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ricardo Quaresma: Sözleşmem bitene kadar buradayım
    1. Ricardo Quaresma: Sözleşmem bitene..
    2. Tehlikeli adım: ABD uçakları Rusya..
    3. Çarpıcı 'Truva atı' iddia: ABD..
    4. ABD'de iş yerine silahlı saldırı
    5. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu..
    6. S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    7. Erdoğan: İspanya seyahatinde şok oldum
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    10. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    11. CHP'de deprem: Sebebini 31 Mart'ta..
    12. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    13. Quaresma açıkladı: Hiçbir yere..
    14. Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi’nde..
    15. Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı
    16. Kılıçdaroğlu: "Siyasete kutuplaşma..
    17. Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı
    18. Bakan Albayrak: İzmir'i ülkemizin..
    19. Quaresma Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı
    20. Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı
    21. HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı..
    22. Kurtulmuş: "Bu seçimler, Türkiye’nin..
    23. Erol Bulut:"Beşiktaş gibi bir takıma..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    25. CHP Karacabey ilçe yönetimi istifa etti
    26. Fayans çaldığı iddia edilen şahıs..
    27. "Bir Dünya Barış'ı" etkinlikleri sona..
    28. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
    29. "Cumhur İttifakı" genelgesi
    30. Pompeo'dan Nijerya başkan adaylarına..
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı