KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Rum kesimine işbirliği çağrısına Dışişleri Bakanlığından tam destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon kaynakları araştırması ve işlemesine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum Kesimi’ne kapsamlı bir işbirliği önerisi sunduğu öğrenildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu işbirliğini memnuniyetle karşılayarak tam destek verildiğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Doğu Akdeniz’de yapılan hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve iyileştirilmesine yönelik Kıbrıs Rum Kesimi tarafına BM aracılıyla bir işbirliği teklifi sunduğu öğrenildi. Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına yönelik sunulan bu işbirliğine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan da destek geldi.

Öneri, Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıslı Rumların, adanın eşit ortakları olarak, eşit haklara sahip oldukları hidrokarbon kaynakları konusunda, gelir paylaşımı dahil işbirliği yapmalarını ve bu kaynaklardan eş zamanlı olarak birlikte yararlanmalarını öngörülüyor. Sunulan işbirliğinin kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meselenin çözümü için de uygun bir zemin oluşturacak.

Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı, BM ve Avrupa Birliği (AB) dahil ilgili tüm taraflara ve özellikle garantör ülkelere, bu önemli fırsatı değerlendirmeleri, söz konusu işbirliği önerisine destek vermeleri ve adadaki iki tarafı hidrokarbon kaynakları konusunda işbirliğine teşvik etmeleri çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı haklarının yanı sıra Kıbrıs Türklerinin adanın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını korumak konusundaki kararlılığı tamdır. Bu çerçevede Kıbrıs Türklerinin söz konusu hakları garanti altına alınıncaya kadar, bu hakları korumak konusundaki kararlı ve ilkeli duruşumuzu devam ettireceğimizi bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz."