0553 313 94 23

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı : “Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hata”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC hükümetinin 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’ndan sonra boşaltması nedeniyle 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentini sivil yerleşime açma kararına ilişkin, “Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hata” dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 18:44
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı : “Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hata”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC hükümetinin 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’ndan sonra boşaltması nedeniyle 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentini sivil yerleşime açma kararına ilişkin, “Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hata” dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı düzenlediği basın toplantısında hükümetin, hayalet şehir olarak bilinen ‘Kapalı Maraş’ hakkında aldığı kararı değerlendirdi. Kararın Bakanlar Kurulu toplantısında alındığını hatırlatan Akıncı, “Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Maraş’a ilişkin olarak da bazı açıklamalar yapılmıştır. Kıbrıs sorunu ile doğrudan ilişkili böylesine bir konuda Cumhurbaşkanlığını dışlayarak yol alma çabası vahim bir hatadır” dedi.



“Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın birbiriyle çelişen açıklamaları olmaktadır”


Alınan kararın amacının anlaşılmadığını vurgulayan Akıncı, “Aradan üç gün geçmesine rağmen Maraş konusunda yapılmak istenenin ne olduğu anlaşılabilmiş değildir. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın birbiriyle çelişen açıklamaları olmaktadır” şeklinde konuştu.Akıncı, sözlerine şöyle devam etti:


“Maraş konusunun hassasiyetle ele alınması gereken, ancak her koşulda Kıbrıs’ta çözüm hedefine katkı yapabilme potansiyeline haiz son derece önemli bir konudur. Kapsamlı çözüm uğraşılarının yanı sıra, paralel bir süreçte, her iki toplumun günlük yaşamına katkı yapacak çeşitli güven artırıcı önlemlerin uygulanmasına özel önem vereceğiz. Bu kapsamda, Kapalı Maraş bölgesinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yerleşime açılması ve bu açılışa eş zamanlı olarak Kıbrıslı Türklerin, ticaret ve turizm alanında yaşadıkları darboğazların aşılması için Mağusa Limanı ve Ercan Havaalanı’nın kullanılabilmesinin yolları üzerinde uzlaşma aranacaktır.”



“Bu halk Kıbırs Rum Tarafı’na azınlık olmak istemiyor”


Kıbrıs Türkünün isteklerini hatırlatan Akıncı ’’Kıbrıs Türkü iki şeyi istemiyor, bunları dasöyleyince kırılacak üzülecek bir taraf olmaması lazım hiç kimse için. Bir, Kıbırs Rum Tarafı’na azınlık olmak istemiyor bu halk. Yama olmak istemiyor. Eşitlik istiyor. İkincisi de kendi bölgesinde kendi evinin efendisi olarak, Türkiye ile de sağlıklı ilişkiler içerisinde bir yaşam sürmek istiyor bu toplum” şeklinde konuştu.



Akıncı, “Bu toplumun Türkiye’nin bir vilayeti olmak diye bir hedefi, bir arzusu yok. Onun için halkın isteği, halkın arzusu bu anlattığım çerçevede olduğu sürece, böyle bahsettiğiniz tarzda bir hedefi olmadığı sürece, başkalarının eğer varsa böyle bir hedefi ve niyeti bunun da gerçekleşemeyeceği ortada. Çünkü halkın istemediği bir şeyi kimsenin gerçekleştirecek ne gücü vardır ne de takati olabilir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de Ömer Toprak bombası!
    1. Süper Lig'de Ömer Toprak bombası!
    2. Japonya’da geçen yıl yaklaşık 88 bin..
    3. ABD'den BMGK'ye İran çağrısı
    4. Ali Ay: "Futbolcuların satışını yeni..
    5. Borsa haftayı düşüşle tamamladı
    6. OKA’dan 709 projeye 162 milyon lira..
    7. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    8. Sporda Çocuk Zirvesi yarın düzenlenecek
    9. Dünyaca ünlü şeflerden Diyarbakır’a..
    10. MSKÜ’den 7 bin 550 öğrenci mezun oldu
    11. Karadeniz’de mahsur kalan 4 üniversite..
    12. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı : “Maraş’la..
    13. Siirt’te ağaçların devrilmesi sonucu..
    14. Kiraz toplamaya giden kadın bahçede..
    15. Yavuz gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    16. Hakkari polisinden kurban kesimi
    17. Ayı saldırısına uğrayan dağcı..
    18. 4 yaşındaki çocuk freni boşalan..
    19. Halk oyunları gösterimi geleneksel..
    20. Manisa’da otomobil sulama kanalına uçtu
    21. 6 bin Sivaslı oy kullanmak için..
    22. Afganistan uyruklu 40 mülteci ve 1..
    23. 2 bin adet kerevit barajla buluştu
    24. Binali Yıldırım’a drone tutkunlarından..
    25. Otomobilin çarptığı elektrikli..
    26. Diyarbakır’da nesli tükenmek üzere..
    27. Çukurca’da içme suyu hattı yenileniyor
    28. Başkan Köse Rektör Polat’a başarılar..
    29. Rusya'dan Basra Körfezi'nde itidal..
    30. İsrail Gazze sınırında 11..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap