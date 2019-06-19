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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı : “Cumhurbaşkanlığına ve halkın iradesine yapılan her saygısızlık karşılığını görecektir”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kuderet Özersay ile yaşadıkları görüşme krizi hakkında, “Cumhurbaşkanlığına ve halkın iradesine yapılan her saygısızlık karşılığını görecektir” dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 20:17
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı : “Cumhurbaşkanlığına ve halkın iradesine yapılan her saygısızlık karşılığını görecektir”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kuderet Özersay ile yaşadıkları görüşme krizi hakkında, “Cumhurbaşkanlığına ve halkın iradesine yapılan her saygısızlık karşılığını görecektir” dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kuderet Özersay ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le sosyal içerikli bir yemekte buluşması sonrası yaşadığı kriz hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Yapılan görüşmeden dolayı rahatsız durduğunu bir kez daha belirten Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı makamını görev ve sorumlulukları ile birlikte beş yıllığına şahsıma layık görmüştür. Ben de halkımızın bu güvenine layık olacak bir davranış içerinde tüm güçlüklere karşın var gücümle uğraş verdim. Bu uğraşların odağında çileli Ada’mızın kalıcı bir barışa kavuşması, toplumumuzun gelecek belirsizliğinden kurtularak huzurlu ve mutlu bir geleceğe ulaşması olmuştur. Bu uğraş görevimin son gününe kadar sürecektir. Bu görev ve sorumluluk benim omuzlarımda iken, halkımızdan bu yetkiyi almamış olanların tamamen farklı vizyonlar peşinde ve arkaları sıvazlanarak sahneye sürülmelerini sineye çekecek değiliz” dedi.



Yapılan görüşmeye karşı tepkilerinin devam ettiğini vurgulayan Akıncı, “Biz susarak sineye çekecek olsak halkımız bunu kabullenmez. Nereden ve kimden gelirse gelsin Cumhurbaşkanlığına ve halkın iradesine yapılan her saygısızlık karşılığını görecektir. Kıbrıs Türk halkı demokratik, laik, hoşgörülü kimliği ile gurur duyan bir halktır ve bu halkın mayasında biat kültürü yoktur. Böylesi bir halkın temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamında da biat kültürü ile yetişmiş birisi yoktur” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 20:17
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