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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile görüştü

04 Şubat 2019 Pazartesi 18:02
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile görüştü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da hazır bulundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

Kıbrıs sorununda müzakerelere devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda görüşmeler yapmak üzere adaya gelen BM temsilcisi Lute, dün Cumhurbaşkanı Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.

BM Temsilcisi Lute, görüşmenin ardından bu akşam Rum lider Anastasiadis ile de bir araya gelecek.

Kıbrıs müzakereleri kapsamında, İsviçre'nin Crans Montana kasabasında Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 18:02
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçi
  2. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis
  3. KKTC
  4. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı

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