KKTC Başkonsolosu İnanıroğlu’nun veda ziyaretleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin BaşkonsolosuAyşen Volkan İnanıroğlu, kentteki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla MersinBaro Başkano Bilgin Yeşilboğaz’a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, “Görev süresinin dolup gidecek olmasından üzüntüduyuyoruz ama yeni görev yerinde çok başarılı işler yapacağına inanıyoruz. Mersinile KKTC arasında güçlü bir bağ oluşmasına katkı sağlayan Başkonsolos AyşenVolkan İnanıroğlu’na, vermiş olduğu hizmetlerden ve Mersin Barosu ile güçlüdiyalogundan dolayı teşekkür ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum”dedi.

İnanıroğlu ise Mersin’in kendileri için önemli bir şehir olduğunu belirterek, görevsüresi boyunca kendilerine desteğini esirgemeyen Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ave yönetim kuruluna göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederekçalışmalarında başarılar diledi.