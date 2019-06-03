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KKTC Başbakanı'ndan "Erdoğan ile yararlı bir görüşme yaptık" açıklaması

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile) Yararlı ve olumlu bir görüşme oldu"- KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay:- "Yeniden kaynak akışının sağlanabileceğini düşünüyoruz”

03 Haziran 2019 Pazartesi 22:31
KKTC Başbakanı'ndan "Erdoğan ile yararlı bir görüşme yaptık" açıklaması

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "yararlı ve olumlu" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan ile bugün İstanbul'da yaptıkları görüşmeyi "yararlı ve olumlu" olarak değerlendirdi.

Tatar, "Kabul sırasında ekonomik sorunlarımız, Kıbrıs konusundaki son durum ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları üzerinde durduk. Yararlı ve olumlu bir görüşme oldu. Temaslarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün İstanbul'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Tatar, Erdoğan'ın kendilerini kabulünde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da hazır bulunduğunu kaydetti.

Tatar, ana vatan Türkiye ile hedeflerinin, KKTC'nin kalkınmış bir ülke olması, Kıbrıs ve hidrokarbon aramaları konularının hakkaniyet çerçevesinde bir sonuca bağlanması olduğunu ifade etti.

- "Yeniden kaynak akışının sağlanabileceğini düşünüyoruz"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan 2016-2018 dönemini kapsayan protokolde oluşan ama çeşitli nedenlerle gerçekleşmeyen kaynak akışını yeniden sağlamak için bazı formüller üzerinde durduklarını açıkladı.

Özersay, Erdoğan ve Oktay'la yaptıkları görüşmeleri TAK’a değerlendirdi.

Protokolün süresinin dolmasından kaynaklanan hukuki çerçeve eksikliğini gidermek üzere sürenin uzatılması veya geçici bir metin hazırlanmasının söz konusu olduğunu kaydeden Özersay "Gelecek dönemde yeniden kaynak akışının sağlanabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinde aynı zamanda Doğu Akdeniz bölgesindeki askeri ve siyasi gelişmeleri de ele aldıklarını ifade eden Özersay, iki ülkenin birlikte atabileceği adımları değerlendirdiklerini söyledi.


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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 22:31
  1. görüşme
  2. KKTC Başbakanı Ersin Tatar
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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