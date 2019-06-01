KKTC Başbakanı Tatar’dan şehit askerler için taziye mesajı KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ile İran sınırında çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ile İran sınırında çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar İran sınırında şehit ve yaralı askerler için taziye mesajı yayınladı. Ersin Tatar, “Türkiye-İran sınırında, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 askerimizin şehit düştüğünü, 4 askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” dedi.

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