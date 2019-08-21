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KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'yi ziyaret edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek- Ziyarette, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlarla Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetlerin ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmelerin ele alınması bekleniyor

21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:18
KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'yi ziyaret edecek

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Başbakanı Tatar, görevini üstlenmesinden bu yana Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatar'ın, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlarla Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetlerin ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeleri ele almaları öngörülüyor.

Tatar'a ziyaretinde KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik edecek.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:18
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar
  3. ziyaret

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