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KKTC Başbakanı Tatar Avrupa Birliği’ni eleştirdi

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin iki sondaj gemisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin verdiği ruhsatlarla sondaj çalışmaları yapmasını ‘kanunsuz ve endişe verici’ olarak niteleyen Avrupa Birliği’ni eleştirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 12:33
KKTC Başbakanı Tatar Avrupa Birliği’ni eleştirdi

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin iki sondaj gemisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin verdiği ruhsatlarla sondaj çalışmaları yapmasını ‘kanunsuz ve endişe verici’ olarak niteleyen Avrupa Birliği’ni eleştirdi.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği’nin baştan beri izlediği Rum-Yunan yanlısı tutumu ile Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasına değil, daha da çıkmaza girmesine neden olduğunu ve henüz bunu anlayacak noktaya gelemediğini vurguladı. KKTC Başbakan Ersin Tatar yazılı açıklamasında şunları kaydetti:


“Avrupa Birliği’nin, Yavuz Sondaj gemisinin KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na verdiği ruhsatla Karpaz açıklarında sondaj yapmaya başlamasına tepki göstermesini protesto ediyoruz. Avrupa Birliği’nin iddia ettiği gibi Yavuz ve Fatih’in Doğu Akdeniz’de yaptıkları sondaj faaliyetleri değil Rumların Kıbrıs Türk halkını haklarını yok sayarak yaptığı faaliyetler ve uzlaşmaya yanaşmaması kanunsuz ve endişe vericidir. Avrupa Birliği, baştan beri izlediği Rum-Yunan yanlısı tutumu ile Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasına değil, daha da çıkmaza girmesine neden oldu ve henüz bunu anlayacak noktaya da gelemedi. Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarında hakkı vardır. Kıbrıs Türk tarafının bu kaynaklarla ilgili sismik araştırma ve sondaj çalışmalarının oluşturulacak bir ortak komite eliyle yürütülmesi, elde edilecek gelirin ilk etapta olası bir anlaşma için gerekecek finansmanın sağlanmasında kullanılması önerisini reddeden Rum tarafıdır. Türkiye’yi hiçe sayarak bölgedeki diğer bazı ülkelerle Türkiye’nin aleyhine olacağını düşündüğü kumpas anlaşmalar yapan Rum tarafıdır. Avrupa Birliği’nin tüm bunları göz ardı ederek, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının attığı adımları eleştirmesi Avrupa Birliği’nin savunduğu çağdaş değerlerle bağlantılı bir tutum olamaz ve Kıbrıs Türkü’ne yönelik ciddi bir saldırı niteliğindedir. Ancak Avrupa Birliği de 2004 yılında BM’nin Kıbrıs Planı’na hayır demesine rağmen haksız bir şekilde tam üye yaparak korumaya aldığı Rum tarafı da bilsin ki hükümetimiz de Türkiye de haklarımızın proaktif politikalarla korunması ve gereğinin yapılması konusunda kararlıdır. Nasıl ki Rum tarafı sondaj çalışmalarını durdurmadan devam ettiriyor, Türkiye ve Rumlar kadar Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon yatakları üzerinde söz hakkı olan Kıbrıs Türk tarafı da sondaj çalışmalarını sürdürecektir. Çıkılan bu yol doğru yoldur ve bu yoldan dönüş yoktur.”

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:33
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