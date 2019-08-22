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KKTC Başbakanı Ersin Tatar Türkiye'de

Tatar ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:54
KKTC Başbakanı Ersin Tatar Türkiye'de

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, görevi devralmasının ardından ilk resmi programı kapsamında geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Tatar, şunları yazdı:

"Bugün KKTC hükümeti olarak ilkelerine ve düşüncelerine bağlılığımızı arz etmek üzere yüksek huzurunuzda bulunmaktan büyük minnet ve heyecan duymaktayız.

Eserlerini özümseyerek, genç cumhuriyetimizi yüceltmek ve düşünceleriniz rehberliğinde ülkemizi daima daha ileri noktalara taşımak en önemli görevimizdir. Bizler, 'Ne Mutlu Türk'üm' diyen bir neslin yetişmesinin önemine inanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıbrıs Türk halkı olarak kopmaz bir parçası olduğumuz Türk ulusu ile iş birliği içinde çalışmalarımızı yürüterek, ülkemizi daha güzel günlere kavuşturmak üzere kararlı adımlarla ilerlemekteyiz. Bu birlik ve beraberlik korunduğu sürece devletimizin her türlü sıkıntıyı aşacağına, ülkemizin geleceğine yönelik yeni hedeflere ve umutlara yürüyeceğine olan inancım tamdır. Bu birlikteliğin en güzel örneği de son yıllarda Doğu Akdeniz'de sergilenmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mavi vatan olgusu ile Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızın korunması adına Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte önemli adımlar atmaktadır.

Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, yüce huzurunuzda saygı ve minnetle eğiliyoruz."

Tatar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:54
  1. Anıtkabir
  2. Ersin Tatar
  3. KKTC
  4. Kudret Özersay

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