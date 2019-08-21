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KKTC Başbakanı Ersin Tatar:

"Biz artık yolumuzu bulduk. Yolumuz, KKTC'nin devamı ve güçlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünde de bu coğrafyada kendi bayraklarımız altında, vatanımıza ve milletimize bağlı olarak yaşamaktan geçmektedir"- "Bu coğrafyada milletimizin hakimiyeti için, çocuklarımızın ve gençlerimizin ileride başları dik, haysiyetli ve onurlu bir şekilde yaşamaları için hep birlikte çalışmak durumundayız"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:21
KKTC Başbakanı Ersin Tatar:

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Biz artık yolumuzu bulduk. Yolumuz, KKTC'nin devamı ve güçlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünde de bu coğrafyada kendi bayraklarımız altında, vatanımıza ve milletimize bağlı olarak yaşamaktan geçmektedir." dedi.

Tatar, Mersin'deki programının ikinci günü kapsamında, Erdemli ve Silifke ilçesinin yüksek rakımındaki mahallerini gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Mağara Mahallesi'ndeki bir kıraathanede yöre halkına hitap eden Tatar, sabah kalktıklarında Toroslar'ı görmek için KKTC'de havanın net olmasını hayal eden bir millet olduklarını söyledi.

Tatar, kentte bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, aynı milletin evlatları olarak aynı duyguları, mutluluğu, tarihi paylaştıklarını dile getirdi.

Türk milletinin geleceği için çalıştıklarını vurgulayan Tatar, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyada milletimizin hakimiyeti için, çocuklarımızın ve gençlerimizin ileride başları dik, haysiyetli ve onurlu bir şekilde yaşamaları için hep birlikte çalışmak durumundayız. Kıbrıs ile Türkiye Cumhuriyeti'nin arasını bozmaya çalışanların güçleri buna yetmeyecektir. Çünkü biz dimdik ayakta durmaktayız. Biz Türk milletinin parçasıyız ve KKTC'de bayraklarımızı gönderde sallandırmaya devam edeceğiz."

Tatar, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına değinerek, Türk milletinin, haklarını gasp etmek isteyen emperyalist güçlere karşı bir ve beraber şekilde çalışacağını söyledi.

KKTC'nin, Türkiye'den koparılamayacağının altını çizen Tatar, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta uzun zamandır bir anlaşma olabilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bizi de bölmeye çalışan bazı entrikalar olabilir. Biz artık yolumuzu bulduk. Yolumuz, KKTC'nin devamı ve güçlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünde de bu coğrafyada kendi bayraklarımız altında, vatanımıza ve milletimize bağlı olarak yaşamaktan geçmektedir. Biz bunu savunuyoruz. Söylemlerimizi daha fazla savunmak ve geliştirmek için sizlerle zaman zaman bir araya gelerek bu mesajı vermek bizim görevimiz. Çünkü biz gücümüzü Türkiye'den alıyoruz."

Tatar, ülkesine Türkiye'den çok sayıda turist ve öğrencinin ekonomiye katkı sunduğunu ifade ederek, KKTC'nin ekonomik ilişkilerinin büyük çoğunluğunun Türkiye ile yapıldığını hatırlattı.

- "Federal temelde bir anlaşmadan umut yok"

Kıbrıslı Türklerin de yoğun olarak bulunduğu Erdemli ilçesine bağlı Avgadı Mahallesi'ni de vatandaşlarla sohbet eden Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, adadaki müzakere süreçlerine vurgu yaparak, "Benim Başbakan olduğum hükümet ve Genel Başkanı olduğum Ulusal Birlik Partisi'nin görüşü kesinlikle ve kesinlikle artık federal temelde bir anlaşmadan hiçbir umut olmadığı, dolayısıyla da KKTC'nin yaşatılması gerektiğidir." dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'nin eşlik ettiği Tatar, Erdemli ilçesinin turizm merkezlerinden Kızkalesi'ni de gezdi.




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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:21
  1. Mersin

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