KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü
28 Mart 2019 Perşembe 17:27
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.
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