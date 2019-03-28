KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.





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