KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Oktay, Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmede, Türkiye ve KKTC'nin her alandaki ilişkileri ele alındı, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

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