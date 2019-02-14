KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü14 Şubat 2019 Perşembe 17:29
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
Oktay, Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 45 dakika sürdü.
Görüşmede, Türkiye ve KKTC'nin her alandaki ilişkileri ele alındı, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.
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