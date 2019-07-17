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KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay'dan Çavuşoğlu'na taziye mesajı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:51
KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay'dan Çavuşoğlu'na taziye mesajı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın şehit olmasından dolayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye dileklerini iletti.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında Özersay, Irak'ın Erbil kentindeki silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir çalışanın şehit olmasına ilişkin Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.

Özersay, hain saldırıyı kınayarak, Dışişleri Bakanlığı ve KKTC hükümeti adına Türk milletine ve şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:51
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Taziye mesajı

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