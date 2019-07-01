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KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay Maraş'ta incelemelerde bulundu

- KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Gazimağusa şehrine bağlı, 1974'te BMGK'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmış Maraş'ta incelemelerde bulundu- Özersay: - "Yakında şekillendireceğimiz envanter komisyonundan önce, ön inceleme mahiyetindeki bu ziyaret çok yararlı oldu"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:29
KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay Maraş'ta incelemelerde bulundu

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Özersay, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün akşam üzeri Bakanlığımızdan bir heyetle kapalı Maraş’ta incelemelerde bulunduk. Yakında şekillendireceğimiz envanter komisyonundan önce, ön inceleme mahiyetindeki bu ziyaret çok yararlı oldu." ifadesini kullandı.

KKTC'de 18 Haziran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, kapalı Maraş'ın açılması konusunda bir adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.


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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:29
  1. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Baknı Kudret Özersay
  2. inceleme
  3. Kapalı Maraş

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