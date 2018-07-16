K.Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un genel af ilan etti

Kuzey Kore'de devlet medyası, ulusal yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'nin Başkanlığı tarafından 12 Temmuz'da genel af kararnamesi çıkarıldığını duyurdu.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ''Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun 70. yıldönümü vesilesiyle ülkeye ve halka karşı işlediği suçlardan mahkumiyet almış olanlar için af çıkaracak'' açıklamasını yayımladı.

NORMAL ÇALIŞMA YAŞAMINA UYUM

Genel affın 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini belirten KCNA, konuyla ilgili organların serbest kalacakların normal çalışma yaşamına uyum sağlamaları için pratikte gerekli önlemleri alacağını kaydetti.

"ÖNCE HALK İLKESİ"

Açıklamada "halk kitlelerinin bağımsız ve yaratıcı yaşamlarını koruma ve önce halk ilkesi uyarınca özverili ve adanmış çaba göstermenin önemine" vurgu yapıldı.

"KİM'İN HALKA SAYGI VE SEVGİ POLİTİKALARI"

Tek partinin resmi yayın organlarından Rodong Sinmun gazetesi de 'Yüce Lider Yoldaş Kim Jong-Un'un halka saygı ve sevgiye öncelik veren politikaları sayesinde parti ile halk arasındaki kan bağlarının çarpıcı şekilde güçlendiği' yorumuna yer verdi.