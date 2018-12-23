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Kızlarının ameliyatı için yardım bekliyorlar

Düzce'de yaşayan Ses ailesi, 2 yıl önce beyinde damar yumağı hastalığına yakalanan 17 yaşındaki kızlarının ameliyat olması için kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor - Baba Erol Ses:- "Hocamız da bu ameliyatın mutlaka olması gerektiğini söyledi. Ameliyatımız biraz külfetli ve boyumuzu aşıyor. Malımı mülkümü satsam ameliyatın üçte birini karşılamıyor. Bu sebeple eşten, dosttan yardım bekliyoruz"

23 Aralık 2018 Pazar 16:55
Kızlarının ameliyatı için yardım bekliyorlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Ses ailesi, 2 yıl önce beyinde damar yumağı hastalığına yakalanan 17 yaşındaki kızlarının ameliyat olması için yardım bekliyor.

His kaybı nedeniyle 2 yıl önce hastaneye başvuran 17 yaşındaki Gamze, beyinde damar yumağı hastalığına yakalandığının belirlenmesi üzerine okula gidemez hale geldi.

Okulunu bırakmak zorunda kalan Gamze, yatağa bağımlı olmasa da el ve ayaklarındaki his kaybı nedeniyle evden dışarıya çıkamıyor.

Gamze'nin ameliyat masraflarını karşılayamayan anne ve babası, kızları için yardım talebinde bulunuyor.

- "Yardım bekliyoruz"

Baba Erol Ses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl boyunca birçok hastaneye gittiklerini ancak maddi olarak zorlandıklarını söyledi.

Ses, doktorların ameliyatının riskli olduğunu söylediğini belirterek, şöyle devam etti:

"2 yıl önce kızımız, rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi. Tümör diye ameliyata girdi ancak damar yumağı çıktı. Riskli bir ameliyattı ve 7,5 saat sürdü. Ameliyattan sonra 3 ay fizik tedavi gördü, 3 ay sonunda yine ağrıları başladı. Elinde ve ayağında hissizlikler baş gösterdi. Tekrardan hastaneleri gezmeye başladık. 2 senedir hastanelerde koşturuyoruz. En son İstanbul'da ameliyat eden doktorumuz 'Biz bu ameliyatı burada yapamayız özel hastanede yapılması lazım.' dedi. 2 sefer anjiyo oldu."

Kızlarının sağlığına kavuşması için maddi olarak tüm imkanlarını kullandıklarını anlatan Ses, "Hastane hastane gezmekten çocuğumun psikolojisi bozuldu. En son hocamız da bu ameliyatın mutlaka olması gerektiğini söyledi. Ameliyatımız biraz külfetli ve boyumuzu aşıyor. Zaten elimizde olanı da dolaşırken harcadık. Malımı mülkümü satsam ameliyatın üçte birini karşılamıyor. Bu sebeple eşten, dosttan yardım bekliyoruz. Doktorların bize söylediği bir an önce ameliyat olması. Sabah uyanabilir ama felç olarak uyanabilir, ölüm riski de var. Onun için herkesten elini taşın altına koymasını bekliyoruz." diye konuştu.

Anne Nevriye Ses de çocuğunun gözünün önünde eridiğini dile getirerek, "Çocuğumun bu ameliyatı olması gerekiyor. 'Ameliyatı özel hastanede yapılması gerekiyor.' dediler. Bunun da maliyeti çok yüksek. 155 bin lira maliyeti var. Biz devletimizden ve tanıdık tanımadık herkesten çocuğumuzun sağlığı için yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 16:55
  1. Akçakoca
  2. Düzce
  3. yardım

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