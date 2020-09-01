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Dünya Kızlarını kaçırılan aile ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktı!
Dünya

Kızlarını kaçırılan aile ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktı!

Çocuk kaçırmaya devam eden terör örgütü YPG/PKK'ya ailelerden silahlı cevap geldi. Suriye'de kızlarını kaçırdığı aile ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir terörist yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 21:56:00 - 2020-09-01 22:10:29
Kızlarını kaçırılan aile ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktı!

Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları kaçırarak saflarına militan devşirmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK'ya yerel halktan sert bir cevap geldi. Terör örgütü YPG/PKK ile kızlarını alıkoyduğu aile arasında çıkan çatışmada 1 terörist yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK, Kamışlı'nın batısında yer alan Haram Şeyho köyünde 13 yaşındaki bir kız çocuğunu daha kaçırdı.

Çocuklarının kaçırıldığını öğrenen aile ve komşuları, kız çocuğunun terör örgütünün Kamışlı'da konuşlandığı binaya geldi.

Kamışlı'daki örgüt binasını saran aile, terör örgütünden çocuğun geri verilmesini istedi.

Çocuğu vermeyen terör örgütü ile toplanan kalabalık arasında çatışma çıktı. Arbedede bir terörist ateşli silahla yaralandı.

Teröristler, olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda unsur sevk ederek kalabalığı dağıttı.

Örgütün kaçırdığı kız çocuğundan henüz haber alınamıyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde çok sayıda çocuğu kaçırarak zorla silah altına almıştı.

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