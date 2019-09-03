Kızlarından Aydın Doğan'a medyaya dönüş baskısı! 'Gücümüzü kaybettik'

2018 yılı Nisan ayında medya şirketlerini Demirören Holding'e satan Doğan Holding'de yeni bir arayış var.

'Gücümüzü kaybettik'

Aydın Doğan'ın kızları, medya sektöründen çıktıktan sonra; güçlerini kaybettikleri, kendilerini boşlukta hissettikleri ve bu alanda uzmanlaştıkları için medya sektörüne dönmek istiyor.

Medya Radar'da yer alan habere göre; Doğan'ın kızları bu nedenle babalarıAydın Doğan'ı ikna için çaba gösteriyor.

Kızları Aydın Doğan'ın medyaya geri dönmesini istiyor

Ciner Grubu hedefte

Baba Aydın Doğan ikna edilirse Doğan Holding Show TV ve Habertürk'ü Ciner Holding'den satın almak istiyor. Doğan Holding, medya şirketlerini 916 milyon dolara Demirören Holding'e sattı. Satış resmi olarak Nisan ayı başında tamamlandı