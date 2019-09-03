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Kızlarından Aydın Doğan'a medyaya dönüş baskısı! 'Gücümüzü kaybettik'

Doğan Medya'yı Demirören Grubu'na satan Aydın Doğan'ın kızlarının tekrar medya sektörüne dönmek için babalarını ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

03 Eylül 2019 Salı 13:51
Kızlarından Aydın Doğan'a medyaya dönüş baskısı! 'Gücümüzü kaybettik'

2018 yılı Nisan ayında medya şirketlerini Demirören Holding'e satan Doğan Holding'de yeni bir arayış var.

'Gücümüzü kaybettik'

Aydın Doğan'ın kızları, medya sektöründen çıktıktan sonra; güçlerini kaybettikleri, kendilerini boşlukta hissettikleri ve bu alanda uzmanlaştıkları için medya sektörüne dönmek istiyor.

Medya Radar'da yer alan habere göre; Doğan'ın kızları bu nedenle babalarıAydın Doğan'ı ikna için çaba gösteriyor.

Kızları Aydın Doğan'ın medyaya geri dönmesini istiyor

Ciner Grubu hedefte

Baba Aydın Doğan ikna edilirse Doğan Holding Show TV ve Habertürk'ü Ciner Holding'den satın almak istiyor. Doğan Holding, medya şirketlerini 916 milyon dolara Demirören Holding'e sattı. Satış resmi olarak Nisan ayı başında tamamlandı

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:51
  1. Aydın
  2. Demirören Holding
  3. aydın doğan

YORUM YAZ

  • ahmetahmet33 dk önce
    siz kimdiniz ki? kim size hormonlu guc verdi, medyaya itti, medyanin gucuyle neleri kotardiniz medyada cekilince sizin sahsinizda gucunu kaybeden asılkim?
  • KocasolakKocasolak36 dk önce
    Medya gibi stratejik sektörde bir gurup ancak TEK tv, tek gazete; tek internet haber sahibi olabilmeli. Tekelleşmenin önüne geçmenin tek yolu bu.

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