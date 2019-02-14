Sözen: Genç kızlarımızı zorla dağa götürenlere alkış tutanlara inanmayız!

Resul Ekrem Şahan Ankara

31 Mart seçimleri öncesinde PKK’nın siyasi kolu HDP, kadın adaylarını tanıtarak, HDP Kadın Seçim Beyannamesi’ni açıkladı. Parti, kadınlar için sloganını “Birlikte vaad ediyoruz, birlikte inşa ederek gerçekleştiriyoruz” olarak belirledi. “Kadınlarla birlikte mutlaka başaracağız” açıklaması yapıldı. HDP’nin Kadın Seçim Beyannamesi inandırıcı bulunmadı.

“Ciddi bulmuyoruz!”

HDP’nin Kadın Seçim Beyannamesi’ne tepki gösteren Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, “Kadınlarla dalga geçildiğini düşünüyoruz. Orada şifreli mesajların içerdiğini düşünüyoruz. Bu ülkede kızlarımıza, kadınlarımıza PKK eliyle dünyada ağır bir hasar veren başka bir örgüt, bir yapı yok. Diyarbakır başta olmak üzere birçok yerde evlatlarını isteyen analara zulüm eden HDP belediyeleri bugün kalkmış kadın özgürlüğünden bahsediyorsa biz bunu ciddi bulmuyoruz” dedi.

“HDP dağa çağrıda bulunsun!”

“Birçok genç kızımızı zorla dağa götürüp, orada tacize, tecavüze uğradıkları halde onlara alkış tutan, seyirci kalan yine HDP zihniyeti” diyen Sözen, “Birçok PKK üst düzey yöneticisinin daha reşit olmamış kızlarla dağlarda eğlendiklerini, gününü gün ettiklerini bütün Türkiye şahit oluyor. Dolayısıyla HDP’nin bu söylemleri ciddi gelmiyor. HDP’nin bu ülkede kadınlara verebileceği hiçbir şey yoktur. Eğer HDP bu ülkede kadınlar için bir şey yapmak istiyorsa: ‘dağdaki teröristlere seslenecek. Onların zorla elindeki tuttukları, rehin aldıkları genç kızlarımızı ve oradaki kadınlarımızı serbest bırakma çağrısında bulunmalıdır” şeklinde konuştu.