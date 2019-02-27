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Kızlarda Bayburt, erkeklerde ise Rizeli cimnastikçiler büyük başarı elde etti

Trabzon’da düzenlenen Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakalarına katılan minik sporcuların performansları büyük beğeni topladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:16
Kızlarda Bayburt, erkeklerde ise Rizeli cimnastikçiler büyük başarı elde etti

Trabzon’da düzenlenen Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakalarına katılan minik sporcuların performansları büyük beğeni topladı. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen müsabakalarda kızlarda Bayburt, erkeklerde ise Rizeli minikler zirvede yer aldı.


Yomra Cimnastik Spor Kompleksinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakalarına kızlarda Bayburt, Trabzon, Giresun ve Ardahan, erkeklerde ise Rize, Erzurum, Trabzon, Erzincan ve Tokat il karmaları katıldı. Son derece başarılı performanslar gösteren minik sporcuların müsabakaları, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafındanyerel turnuvalarda üst gruplara katılamayan yetenekli çocukların spora kazandırılması amacıyla büyük önem verilen Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında dereceye giren takımlara başarı belgesi ve madalyaları, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk tarafından verildi.


Kızlar takım müsabakalarında Bayburt zirveye kurulurken, Trabzon ikinci, Giresun üçüncü, Ardahan da dördüncü oldu. Erkeklerde ise şampiyonluğu Rize takımı elde etti, Erzurum ikinci, Trabzon üçüncü ve Erzincan da dördüncü oldu. Ferdi Müsabakalarda erkeklerde ilk 3 sırayı Rizeli sporcular aldı. Osman Vefa Doğan birinci, Mustafa Hamza Seven ikinci, Kayra Gül de üçüncü olurken, Trabzon’dan Alperen Sağlam dördüncülüğü elde etti. Kızlarda ise Bayburt’tan Buğlem Ceylin Bedir, Bayburt’tan Ravzanur Ceylan ikinci, Trabzon’dan Hüsna Gül Yılmaz ile yine aynı ilden İdil Bora dördüncü oldu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:16
  1. doğa

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