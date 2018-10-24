'Gelinim olacaksın' diyerek kızları Adnan Oktar'a getiriyormuş!

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Nursel T. ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

"Milyar tane evladım olsa Adnan Oktar'a feda olsun" demişti

Temmuz ayında düzenlenen ilk operasyondan sonra Emniyet Müdürlüğü'nün önünde basın açıklaması yapan grupta yer alan ve "Milyar tane evladım olsa Adnan Oktar'a feda olsun. Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim" diyen Nursel T.'nin, ilk operasyonda tutuklanan Hayri T.'nin annesi olduğu öğrenildi.

Örgütün aktif üyesi olduğu ileri sürülen Nursel T.'nin "Seni oğlumla evlendireceğim. Gelinim olur musun" vaatlerinde bulunarak kızları Adnan Oktar ile tanıştırdığı ve genç kızları tuzağa düşürerek örgüte kazandırdığı iddia edildi.