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Kızlar için STEM projesi sona erdi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi öğreticileri tarafından verilen eğitimler aracılığıyla kızlar için STEM okulu projesinin kapanış törenine katıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:02
Kızlar için STEM projesi sona erdi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi öğreticileri tarafından verilen eğitimler aracılığıyla kızlar için STEM okulu projesinin kapanış törenine katıldı.


Programa Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atila, UTMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Armağan Karahan Uslu, Proje Genel Koordinatörü İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Devrim Akgündüz ve çok sayıda davetli katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, STEM Proje Genel Koordinatörü İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Devrim Akgündüz’ün açılış konuşmasıyla devam etti.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen’in konuşmasının ardından bilgi veren Vali Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukları çok sevdiğini söyledi. Vali Güzeloğlu, “Özellikle kadın ve kız çocuklarının hayatta güçlü olmasını sağlamak amacıyla birçok çalışma yapılıyor. Diyarbakır, okuma yazma seferberliğinde birinci oldu. Bağımlılıkla mücadelede ve bununla ilgili eser yarışmasında Türkiye’deki okullar arasında Diyarbakır birinci oldu. Diyarbakır tarihi sorumluluğunun, birikim ve dinamiğinin sağladığı ivme ile okul öncesi eğitimde Türkiye’de 15. sırada. Mutlu ve güvenli çocukların, eğitimin hem fiziksel hem teknik hem de sosyal alanlarında, geleceğin büyük Türkiye’sine katkı koyacak bireyler olmasını istiyoruz” dedi.


Vali Güzeloğlu’nun ardından konuşan, UTMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Armağan Karahan Uslu, kız çocuklarını ayrımsız bir dünyada yaşatmaya kararlı olduklarını ve bu işin zihinlerde başladığını söyledi. Kız çocuklarının kendilerine inanması gerektiğine dikkati çeken Uslu, böyle bir Türkiye ve Diyarbakır hayal ettiklerini kaydederek, “Bu ülke ve topraklar pek çok acı deneyimi, terör belasını, gencecik kız çocuklarının terör örgütünün hain eline feda edildiği günleri de yaşadı. Ama artık bunları inşallah yaşamayacağız. Artık biliyoruz ki Diyarbakır’da güzel işler oluyor. Çok daha güzel işler olacak. Biz bunu birlikte başaracağız. Türkiye ve Diyarbakır kızlarına inanıyor” diye konuştu.


Daha sonra Vali Hasan Basri Güzeloğlu, projede emeği geçen İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki akademisyenlere teşekkür belgelerini, öğrencilere ise sertifikalarını takdim etti.


Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:02
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