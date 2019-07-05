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Kızkalesi sahilinde ödüllü çöp toplama etkinliği

Mersin Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi, çevre ve deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için Kızkalesi sahilinde ödüllü çöp toplama etkinliği düzenledi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:44
Kızkalesi sahilinde ödüllü çöp toplama etkinliği

Mersin Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi, çevre ve deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için Kızkalesi sahilinde ödüllü çöp toplama etkinliği düzenledi. Sürpriz hediyelerin olduğunu duyan çocuklar, en çok atığı toplamak için adeta birbirleri ile yarıştı. Etkinlik sonunda en çok atık toplayan üç çocuğa ödül verildi.


Mersin Kent Konseyi koordinesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş. işbirliği ile dikkat çeken bir çevre etkinliğine imza atıldı. Doğal kaynakları koruma altına almak, çevreyi temiz tutmak ve geri dönüşümde farkındalığı artırmak amacıyla “Deniz varsa hayat var” sloganı ile ikinci kez düzenlenen çöp toplama etkinliğinde, onlarca katılımcı Kızkalesi sahilindeki atık çöpleri topladı. Etkinlik sonunda en çok atık toplayan 3 kişiye ödül verildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ile Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği’nin de destek verdiği programda çocuklar, yetişkinler ve Kızkalesi turizm işletmecileri atık çöpleri topladı. Etkinlik ile hem çevre temizlendi hem de daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için farkındalık oluşturulmuş oldu. Eldivenleri takan katılımcılar ve çocuklar çöp poşetlerini de alarak sahilde bulunan çöpleri türlerine göre topladı. Etkinliği eğlenerek tamamlayan çocuklar daha sonra atıkları görevlilere verdi. Etkinlikte, en çok atığı toplayan Eray Küçük oldu. Etkinliğin sonunda ödülü kazanan Küçük, “Yarışmayı kazandığım için mutluyum. Ama önemli olan sahilimizin temiz olması. Yani ne kadar ödül verirlerse versinler önemli olan sahilimizin, çevremizin temiz olması. Toplayabildiğim kadar çöpleri topladım" dedi.


Etkinliğine katılan ve amacının ödül kazanmak değil çevre için güzel bir şeyler yapmak olduğunu vurgulayan Halil Deniz ise “Çevremizi korumalıyız. Güzel bir kumsal, güzel bir çevre hepimiz için iyi olur. Hayvanlar, doğa, deniz bizim için önemli. Çevremize plastik, kağıt, cam atmamalıyız. Özellikle bitmiş sigara izmaritlerini yere atmamalıyız. Pilleri pil kutusuna, sigaraları ise çöp kutusuna atmalıyız. Ama sakın yerlere atmayın" diye konuştu.


Kızkalesi’nde çöp toplayanlar arasında yerini alan Ufuk Kale de “Etkinlik sayesinde kirli atıkları, sigara izmaritlerini, sahile atılmış pislikleri topluyoruz. Çöple doğada yıllarca kaldıklarında daha çok zarar veriyor ve koku bırakıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:44
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