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Kızıyla evlenmesine izin vermediği kişi tarafından vuruldu

Konya'da bir kişi, kızıyla evlenmesine izin vermediği şüpheli tarafından av tüfeğiyle yaralandı

13 Mart 2019 Çarşamba 19:57
Kızıyla evlenmesine izin vermediği kişi tarafından vuruldu

KONYA (AA) - Konya'da kızıyla evlenmesine izin vermediği şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ö, evlenmelerine izin vermeyen kız arkadaşının babası İbrahim Ekim'in (41) çalıştığı merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi'ndeki iş yerine gitti.

Burada başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan Ö, İbrahim Ekim'i av tüfeğiyle yaralayıp kaçtı.

Bacağından yaralanan ve ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Ekim'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin, kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 19:57
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