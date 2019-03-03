Kızının velayeti için organ nakli bekleyen anneye güzel haber

Antalya’da 4 yıldır canlı vericiden karaciğer nakli bekleyen ve bu sürede eski eşi tarafından küçük kızı için açılan velayet davasıyla şok üstüne şok yaşayan Pınar Turgut için uygun donör bulundu. İki gün sonra ameliyata girecek olan Turgut, “Umudum daha çok yükseldi. Kızımla birlikte parkta nefesim kesilmeden oynayabileceğim. Daha doğrusu kızımın her anlamda hayatında olacağım” dedi.

4 yıl önce evlenen 33 yaşındaki Pınar Turgut’un bu evliliğinden bir kız çocuğu oldu. Doğumun ardından evde bir anda rahatsızlanan Turgut, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tahlillerin ardından portal ven trombozu (karaciğer damar tıkanması) teşhisi konulan Turgut, karaciğer nakli için sıraya alındı. İlk tedavisinin ardından taburcu edilen Turgut, kızı M.B.S. 2.5 yaşına geldiğindeyse onun tip 1 diyabet hastalığına yakalandığını öğrenince ikinci kez yıkıldı. Bir yandan kendi hastalığıyla boğuşan Turgut, diğer yandan da her gün insülin kullanmak zorunda olan kızının tedavisiyle ilgilenmeye başladı. Turgut, geçtiğimiz yılın Aralık ayında eşiyle anlaşmalı olarak boşandı ve mahkeme küçük kızın velayetini anneye verdi. Ayakta durabilmek için uygun organ nakli sırasının gelmesini umutla bekleyen Turgut, 2018 Haziran ayında eski eşi tarafından Antalya 1. Aile Mahkemesine açılan velayet davasıyla yeni bir şok yaşadı.

Canlı nakilden umudunu kesmişti

Sürecin ardından karaciğer nakli için arayışını hızlandıran Turgut, 4 yıllık bekleyişinin ardından sonuç alamayınca bu sefer kadavradan nakle yöneldi. Uygun donör için yine beklemeye başlayan Turgut, bu süre zarfında Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde olan kaydını İstanbul’da özel bir hastaneye aldırdı. Canlı nakil yerine kadavra için başvuruda bulunan Turgut’a geçtiğimiz günlerde sevindirici bir haber geldi. Genç kadının durumunu sosyal medya üzerinden gören U.Ç. isimli bir vatandaş, hastaneye giderek nakil için başvuruda bulundu. Yapılan tetkikler sonucu U.Ç.’nin uygun donör olduğunun bildirilmesi üzerine Turgut ve U.Ç. etik kurula girdi. Kurulun nakil gerçekleşebilir oluruyla sevince boğulan Turgut, İstanbul’a giderek hastane yatışını gerçekleştirdi. Çarşamba günü ameliyata girecek olan Turgut’a U.C.’nin karaciğerinden parça alınarak nakil gerçekleştirilecek.

“Artık nefesim kesilmeyecek”

Nakil için oldukça heyecanlı olduğunu belirten Pınar Turgut, yaşanan gelişmenin bir yandan süren velayet davası için de umuduna umut kattığını söyledi. “Kızımın her anlamda hayatında olacağım” diyen Turgut, “Sağlığıma kavuştuğumda daha sağlıklı bir şekilde onun hayatında olacağım. Daha önce kızımla birlikte parka gittiğimde oynayamıyorduk. Yoruluyordum ve nefesim hemen kesiliyordu. Artık nefesim kesilmeden onunla birlikte parkta oynayabileceğim. Belirli bir süre sonra çalışabileceğim. Kızıma bakmaya engel teşkil edecek bir sorunum olmayacak” diye konuştu.

Turgut, imza kampanyasının devam ettiğini de söyleyerek, “Nakil için bana izin verildi ama başkalarına izin verilmiyor. Bu yüzden diğer nakil bekleyen hastalar için imza kampanyasını devam ettireceğim” dedi.