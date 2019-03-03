0553 313 94 23

Kızının velayeti için organ nakli bekleyen anneye güzel haber

Antalya’da 4 yıldır canlı vericiden karaciğer nakli bekleyen ve bu sürede eski eşi tarafından küçük kızı için açılan velayet davasıyla şok üstüne şok yaşayan Pınar Turgut için uygun donör bulundu.

03 Mart 2019 Pazar 12:17
Kızının velayeti için organ nakli bekleyen anneye güzel haber

Antalya’da 4 yıldır canlı vericiden karaciğer nakli bekleyen ve bu sürede eski eşi tarafından küçük kızı için açılan velayet davasıyla şok üstüne şok yaşayan Pınar Turgut için uygun donör bulundu. İki gün sonra ameliyata girecek olan Turgut, “Umudum daha çok yükseldi. Kızımla birlikte parkta nefesim kesilmeden oynayabileceğim. Daha doğrusu kızımın her anlamda hayatında olacağım” dedi.


4 yıl önce evlenen 33 yaşındaki Pınar Turgut’un bu evliliğinden bir kız çocuğu oldu. Doğumun ardından evde bir anda rahatsızlanan Turgut, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tahlillerin ardından portal ven trombozu (karaciğer damar tıkanması) teşhisi konulan Turgut, karaciğer nakli için sıraya alındı. İlk tedavisinin ardından taburcu edilen Turgut, kızı M.B.S. 2.5 yaşına geldiğindeyse onun tip 1 diyabet hastalığına yakalandığını öğrenince ikinci kez yıkıldı. Bir yandan kendi hastalığıyla boğuşan Turgut, diğer yandan da her gün insülin kullanmak zorunda olan kızının tedavisiyle ilgilenmeye başladı. Turgut, geçtiğimiz yılın Aralık ayında eşiyle anlaşmalı olarak boşandı ve mahkeme küçük kızın velayetini anneye verdi. Ayakta durabilmek için uygun organ nakli sırasının gelmesini umutla bekleyen Turgut, 2018 Haziran ayında eski eşi tarafından Antalya 1. Aile Mahkemesine açılan velayet davasıyla yeni bir şok yaşadı.



Canlı nakilden umudunu kesmişti


Sürecin ardından karaciğer nakli için arayışını hızlandıran Turgut, 4 yıllık bekleyişinin ardından sonuç alamayınca bu sefer kadavradan nakle yöneldi. Uygun donör için yine beklemeye başlayan Turgut, bu süre zarfında Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde olan kaydını İstanbul’da özel bir hastaneye aldırdı. Canlı nakil yerine kadavra için başvuruda bulunan Turgut’a geçtiğimiz günlerde sevindirici bir haber geldi. Genç kadının durumunu sosyal medya üzerinden gören U.Ç. isimli bir vatandaş, hastaneye giderek nakil için başvuruda bulundu. Yapılan tetkikler sonucu U.Ç.’nin uygun donör olduğunun bildirilmesi üzerine Turgut ve U.Ç. etik kurula girdi. Kurulun nakil gerçekleşebilir oluruyla sevince boğulan Turgut, İstanbul’a giderek hastane yatışını gerçekleştirdi. Çarşamba günü ameliyata girecek olan Turgut’a U.C.’nin karaciğerinden parça alınarak nakil gerçekleştirilecek.



“Artık nefesim kesilmeyecek”


Nakil için oldukça heyecanlı olduğunu belirten Pınar Turgut, yaşanan gelişmenin bir yandan süren velayet davası için de umuduna umut kattığını söyledi. “Kızımın her anlamda hayatında olacağım” diyen Turgut, “Sağlığıma kavuştuğumda daha sağlıklı bir şekilde onun hayatında olacağım. Daha önce kızımla birlikte parka gittiğimde oynayamıyorduk. Yoruluyordum ve nefesim hemen kesiliyordu. Artık nefesim kesilmeden onunla birlikte parkta oynayabileceğim. Belirli bir süre sonra çalışabileceğim. Kızıma bakmaya engel teşkil edecek bir sorunum olmayacak” diye konuştu.


Turgut, imza kampanyasının devam ettiğini de söyleyerek, “Nakil için bana izin verildi ama başkalarına izin verilmiyor. Bu yüzden diğer nakil bekleyen hastalar için imza kampanyasını devam ettireceğim” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir dâhinin (Abdülhamid’in) endişeleri
    1. Bir dâhinin (Abdülhamid’in) endişeleri
    2. Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! 19..
    3. Orhangazi Spor Salonu’nda çalışmalar..
    4. Miting gibi proje tanıtım toplantısı
    5. Erzurum polisinden eş zamanlı operasyon
    6. Bakan Soylu teslim olan PKK'lı..
    7. Yaşam Merkezi görkemli törenle hizmete..
    8. Emre Zafer Barnes, Avrupa salon..
    9. Soylu: "İnsansız hava aracına bir..
    10. Atlı ciritte grup müsabakaları sona erdi
    11. İçişleri Bakanı Soylu: "Son iki ayda..
    12. Evlilik bekârlıktan daha faziletlidir
    13. Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı
    14. Bakan Kasapoğlu, Muğla’da öğrenci..
    15. Kepçe operatörü fark etmedi, kadını..
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019..
    17. Mısır’da dokuz çiçek
    18. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017..
    19. İran sınırında buz pateni keyfi
    20. Doğalgaz dolum istasyonunda korkutan..
    21. 27 yıl oldu bunlar yaşanılalı bu..
    22. Denizli sanayisi önemli bir ismini..
    23. İzmir'de 44 düzensiz göçmen daha..
    24. Ankara’da yaşayan Kuzaycalıların..
    25. U23 Grekoromen Milli Güreş Takımı..
    26. Otomobil sinyalizasyon direğine..
    27. Bakan Kasapoğlu’ndan Emre Zafer..
    28. Milli taekwondoculardan ABD’de 4 altın..
    29. 2 Eylül Gençlik Merkezi açıldı
    30. Irak’ta 4 milyon göçmen evlerine geri..
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Mars'ta büyük keşif! Kanıt bulundu
    Mars'ta büyük keşif! Kanıt bulundu