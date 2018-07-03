Kızının öldüğünü Facebook'taki paylaşımdan öğrendi

İngiltere'nin Bute adasında babası, babaannesi ve dedesi ile yaşayan 6 yaşındaki Alesha Macphail, oyun oynamak için dışarı çıkmıştı. Babaannesi küçük kızın kaybolduğunu fark edince hemen Facebook'a bir fotoğrafını koyup 'Alesha kayboldu, lütfen aramama yardım edin' diye bir not paylaştı.

Facebook'taki paylaşımı gören Alesha'nın 23 yaşındaki annesi Georgina Lochrane, "Birisi kızıma ne olduğu söylesin lütfen" yazdıktan sonra kötü haber geldi.

Küçük kızın cesedi kaybolduktan 2 buçuk saat sonra evlerinin yakınındaki terk edilmiş bir otelin civarında bulundu.

Küçük kızın kesin ölüm nedeni açıklanmazken yaklaşık 7500 kişinin yaşadığı adada polis soruşturmayı sürdürüyor. (Posta)