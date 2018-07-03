0553 313 94 23

Kızının öldüğünü Facebook'taki paylaşımdan öğrendi

İngiltere'de babaannesinin baktığı küçük kız kaybolduktan 2 buçuk saat sonra ölü halde bulundu. Kızın annesi ise kızının öldüğünü Facebook'tan öğrendi.

03 Temmuz 2018 Salı 11:33
Kızının öldüğünü Facebook'taki paylaşımdan öğrendi

İngiltere'nin Bute adasında babası, babaannesi ve dedesi ile yaşayan 6 yaşındaki Alesha Macphail, oyun oynamak için dışarı çıkmıştı. Babaannesi küçük kızın kaybolduğunu fark edince hemen Facebook'a bir fotoğrafını koyup 'Alesha kayboldu, lütfen aramama yardım edin' diye bir not paylaştı.

Facebook'taki paylaşımı gören Alesha'nın 23 yaşındaki annesi Georgina Lochrane, "Birisi kızıma ne olduğu söylesin lütfen" yazdıktan sonra kötü haber geldi.

Küçük kızın cesedi kaybolduktan 2 buçuk saat sonra evlerinin yakınındaki terk edilmiş bir otelin civarında bulundu.

Küçük kızın kesin ölüm nedeni açıklanmazken yaklaşık 7500 kişinin yaşadığı adada polis soruşturmayı sürdürüyor. (Posta)

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:33
  1. Alesha Macphail
  2. İngiltere

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi geçecek? Son dakika gelişmesi
    1. İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi..
    2. Mahsur kaldıkları mağarada 9 gün sonra..
    3. Minik Leyla'dan gelen acı haber..
    4. Endonezya'da feribot faciası: 4 ölü
    5. 'İspanya'yı elersek kadın elbisesi..
    6. Muharrem İnce'nin kurultay çarkı!
    7. Osmaniye Ticaret odasına silahlı..
    8. Irak'tan PKK açıklaması: Türkiye'ye..
    9. Eksik primi olanlara emeklilik yolu!..
    10. Sadece Hatay'da yaşıyor! Değeri ise..
    11. Rıza Çalımbay, Fenerbahçeli yıldıza..
    12. Sakarya lise 2018 2019 taban..
    13. PKK'nın ilaç tedarikçilerine büyük..
    14. Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı..
    15. MHP'den İyi Parti iddiası: Dönecekler
    16. Atletico Madrid forması giyen Mensah..
    17. Trabzon lise taban puanları 2018..
    18. Leyla'nın ölümüyle ilgili son dakika..
    19. En düşük memur ve emekli maaşları..
    20. Van lise taban puanları 2018
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor