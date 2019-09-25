0553 313 94 23

Kızını 14 yerinden bıçaklamıştı! O babanın akli dengesi araştırılacak

Bursa'da, kızı Yasemin Soydemir'i (33), kendisini borçlandıracağı gerekçesiyle 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra yere yığılan kızının başında sigara içen baba Mehmet Adnan Soydemir'in (61), tutuklu yargılandığı davada, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:02
Kızını 14 yerinden bıçaklamıştı! O babanın akli dengesi araştırılacak

Olay, geçtiğimiz Ocak ayında, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan Soydemir ile kızı Yasemin Soydemir, olay gecesi para nedeniyle tartıştı. Mehmet Adnan Soydemir, daha sonra uyuyan kızını göğsünden, boynundan ve kalçasından bıçakladı. 14 bıçak darbesi alan Yasemin Soydemir, çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet Adnan Soydemir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BABAM BENİ BIÇAKLAYIP, BAŞIMDA SİGARA İÇTİ'

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Yasemin Soydemir verdiği ifadesinde, "Babam kafasında kendi kendine konuşup, aklına getirdiği şeylere inanır. Daha önce babam için çektiğim krediyi babam ödemişti. Olay akşamı, işten eve geldiğimde babam parası olmadığını, maaşını çekmesi için 4 gün kaldığını söyledi. Kendisine para verdim. Dışarıya çıktı, yaklaşık yarım saat sonra eve döndü. Annem ile birlikte uyuduğumuz odaya giren babam, ışığı yaktıktan sonra bana bıçakla saldırdı. Babamın elinden kurtulunca hemen banyoya koştum ve arkamdan gelip kalçamdan bıçakladı. Tekrar yatak odasına döndüm, buraya geldi ve bana saldırmaya devam etti. Aşırı kan kaybettiğinden dolayı yere yığıldım. Annem ambulansı aradı. Sonra hastaneye kaldırıldım ve 20 gün hastanede yattım. Beni bıçakladıktan sonra başımda oturup sigara içti" dedi.

KIZINI 14 YERİNDEN BIÇAKLADI, 'İNSAN KIZINA KIYAR MI?' DEDİ

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açılan Mehmet Adnan Soydemir'in yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Mehmet Adnan Soydemir, kendisine teyzesinden kalan mirası, kızının harcadığını öne sürerek, "Çok borca girdim. Kızımı ikaz etmeme rağmen beni dinlemedi. Beni tekrar borca sokacağını düşünerek sinirlendim, uyuduğu odaya gittim. Işıkları yaktım onunla önce tartıştım daha sonra mutfaktan aldığım bıçakla saldırdım. Amacım kızımı korkutmaktı. Yoksa insan evladına kıyar mı?" diye konuştu.

AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILACAK

Mahkeme heyeti, Mehmet Adnan Soydemir'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Uludağ Üniversitesi'nden rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:02
  1. Bursa
  2. BURSA
  3. BABA
  4. HABER

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener elindeki anket sonucunu paylaştı! 'Partimizin oyları Ahmet Davutoğlu'na kayıyor'
    1. Meral Akşener elindeki anket sonucunu..
    2. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,3..
    3. Bakan Koca açıkladı! Milyonlarca lira..
    4. "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    5. Fatih Terim’den Ali Koç’a bomba cevap
    6. Özbekistan ile yatırım fırsatlarına..
    7. Kibar Holding, yenilikçi fikirleri..
    8. Erdoğan duyurmuştu! Araçta sigaraya..
    9. Hurmanın faydaları nelerdir? Günde kaç..
    10. Pegasus’a “Ulusal Kazanan” ödülü
    11. Türk Telekom’da üst yönetim değişikliği
    12. İhanet toplantısının perde arkası..
    13. Şoka uğratan olay! Kuzeninin yerine..
    14. Şirketlere hem kredi hem cihaz..
    15. Balıkesir’de 55 düzensiz göçmen..
    16. ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’..
    17. 'Şifreli haberleşiliyor' gerekçesiyle..
    18. Akşener'den güldüren CHP-HDP..
    19. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan..
    20. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün..
    21. IMF’nin peşinde koşanlar ülkeyi batağa..
    22. Bitlis'te feci kaza! 3 ölü, 5 yaralı
    23. EYT çıkarsa erken emekli kimleri..
    24. Göztepe Yozgatspor 1959 maçı ne zaman..
    25. Binali Yıldırım'ın yeni görevini..
    26. En çok fındık satılan ülke belli oldu!
    27. 2020 Akademik personel maaşları ne..
    28. Kolombiya'da Galatasaray çılgınlığı!
    29. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının..
    30. Bursa'da "dumansız araçlar" uygulaması
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...