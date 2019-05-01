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"Kızımdan helallik almak için gıyabi cenaze namazı kılacağız"

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kılınacak- Baba Ahmet Acar:- "Kızım acaba çıkar mı diye hep umutla bekledim ama olmadı. Kızımdan helallik almak için gıyabi cenaze namazı kılacağız"

01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:46
"Kızımdan helallik almak için gıyabi cenaze namazı kılacağız"

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Hortum felaketinde içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan ve 98 gündür haber alınamayan 20 yaşındaki Acar için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Baba Ahmet Acar, sosyal medya hesabından, "24 Ocak 2019'da yaşanan hortum felaketinde kaybettiğimiz ve bugüne kadar bulunamayan kızımız Kader Buse Acar için 3 Mayıs'ta Kemer Sanayi Sitesi Camisi'nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Tüm eş, dost, akraba ve arkadaşlarımıza duyurulur. Ayla-Ahmet Acar." paylaşımında bulundu.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kaybolduğu bölgede Antalya, İstanbul ve Niğde gibi farklı illerden gelen ekiplerin arama yaptığını söyledi.

"Kızım acaba çıkar mı diye hep umutla bekledim ama olmadı. Kızımdan helallik almak için gıyabi cenaze namazı kılacağız. İslam'ın gerektirdiği gibi ruhunun öbür tarafa gitmesi için tören yapacağız." diyen Acar, farklı noktalarda sürekli arama yapıldığını ancak kızına ulaşılamadığını dile getirdi.

- Yarın yeniden çalışma yapılacak

Acar, yarın jandarma, sahil güvenlik ve sualtı ekibinin yeniden derede çalışmalara başlayacağını belirterek, eşinin de kendisinin de kötü durumda olduğunu anlattı.

Daha önce kızının tarağından saç telleri ve kendisinden kan örnekleri alındığını ifade eden Acar, çalışma yapılması için derenin suyunun başka yere yönlendirildiğini aktardı.


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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:46
  1. Ahmet Acar
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