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"Kızıma gösterilen ilginin sebebi ırkçılık"

Terör devleti İsrail'in 8 ay boyunca hapsettiği ve geçtiğimiz günlerde serbest bıraktığı Filistinli Ahed Temimi'nin annesi, kızına yönelik ilginin bu denli fazla olmasını ırkçılıktan kaynaklandığını söyledi.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:32
"Kızıma gösterilen ilginin sebebi ırkçılık"

Ahed Temimi ve annesi, zorba devlet İsrail'in cezaevlerinde geçirdikleri yaklaşık 8 aydan sonra evlerine, normal hayatlarına döndü.

Neriman Temimi, Nebi Salih beldesindeki evlerinin kapılarını Anadolu Ajansı ekibine açtı.

"HER FİLİSTİNLİ ÇOCUK BİRER AHED'DİR"

Nebi Salih beldesinde herkesin direnişe katıldığını söyleyen anne Temimi, "Her Filistinli çocuk birer Ahed'dir ve hepsi de aynı takdiri hak ediyor." dedi.

Temimi, kızının uluslararası basının ilgisini çekmesine ilişkin ise, "Dünyada bir ırkçılık hâkim. Ahed'e ilgi duyuyorlar, çünkü güzelliğiyle Batılılara benziyor. Bir İsrail gazetesi de 'Ahed ile dayanışma halindeyiz çünkü bize benziyor' başlığını atmıştı. İşte bu ırkçılıktır. Hâlbuki her Filistinli çocuk ayrı bir hikâyedir." değerlendirmesinde bulundu.

Batılı ve İsrailli basın yayın organlarının "Ahed'in saçlarına ve gözlerine odaklandığını" belirten annesi, aynı taraflara Filistinli tutukluların, özellikle de Filistinli çocukların yaşadıklarını gündeme taşıma çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:32
  1. Ahed Temimi
  2. İsrail
  3. Filistin

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