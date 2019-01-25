ANTALYA (AA) - Antalya'da, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın yaralanan annesi Ayla Acar'ın kendisine geldikten sonra yakınlarına "Kızım kayboldu, ben ne olduğunu biliyorum, kızım olmadan yaşayamam." dediği öğrenildi.

Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın kazada yaralanan annesi Ayla Acar'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Acar'ın şuurunun açıldıktan sonra yakınlarına sürekli kızını sorduğu ve "Kızım kayboldu, ben ne olduğunu biliyorum, kızım olmadan yaşayamam. Eşimi almak için Kepez Sanayi Sitesine 5 metre mesafe kala bir ağaç düştü. Sonrasını hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

Hastane yetkilileri, Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.







