BOLU (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "yaşam" kategorisinde birinci olan "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafında yer alan Ali Meşe, fotoğrafı çok beğendiğini belirterek, "Görenler de beni beğenmişler. Allah razı olsun onlardan. Beni akıllarından çıkarmasınlar, hep hatırlasınlar." dedi.

Ali Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedisi ve kendisine oy verenlere teşekkür etti.

Kolonya şişesinde bulunan benzini sobanın içine dökmesi sonucu çıkan yangından kedisi ile birlikte zorlukla kurtulduğunu anlatan Meşe, şunları kaydetti:

"Benzini sobaya damlatınca bir anda yangın çıktı. Alevler evin içinde dağıldı. Evin kapısına geldiğimde kedinin sesini duydum. 'Kızım gel gel' diye diye yanıma çağırdım. İlk önce camın önüne çıktı. Daha sonra omzuma atladı. Ayakkabılarımı bile giyemeden çoraplarımla dışarı kaçtım. Dışarıda yangını izlerken kedi kucağımdaydı. 'Kızım evimiz yandı nereye gideceğiz?' dedim."

Meşe, yangından sonra devletin kendisine yardım ettiğini anlatarak, "Cumhurbaşkanımıza Allah sağlıklı ömür versin. Devletin bize çok yardımı oldu. Devlet yardım etmeseydi bizim halimiz ne olurdu? Devletten Allah razı olsun. Çok güzel bir ev yapmışlar. Evi yapıp içini de döşemişler." ifadelerini kullandı.

- "Kedilerini özlüyor"

Bolu'da oğlunun yanında yaşadığını ve canı sıkıldığında, kedilerini özlediğinde köye gittiğini dile getiren Meşe, "Sıkılınca köyde yapılan eve gidiyorum. Ev olmasa nereye gidecektik? Bolu'da duramıyorum. Evde canım sıkılıyor. Dışarıda bir yere gidip gelemiyorum. Ancak evde vakit geçiriyorum." dedi.

AA tarafından düzenlenen yılın fotoğrafları oylamasında kedisi ile olan fotoğrafına oy verenlere teşekkür eden Meşe, "Fotoğrafı çok beğendim. Görenler de beni beğenmişler. Allah razı olsun onlardan. Beni akıllarından çıkarmasınlar, beni hep hatırlasınlar." diye konuştu.

Fotoğrafına oy veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını ileten Meşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, onu yakından görmek istediğini sözlerine ekledi.

- "Cumhurbaşkanımızın oy vermesi hoşumuza gitti"

Ali Meşe'nin oğlu Ahmet Meşe de babasının fotoğrafının birinci olmasına sevindiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Babam da çok sevindi. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı beğenerek oy vermesi çok hoşumuza gitti. Babam zaten daima Cumhurbaşkanımıza dua ediyor. Fotoğrafa oy verenlere çok teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Devamlı babamı gördükleri zaman hüzünleniyorlar, ağlıyorlar. Bunları duyuyorum."

Babasının şu anda Bolu'da yanında yaşadığını aktaran Meşe, "Zaman zaman köye gidiyoruz. Biraz köyde, biraz burada yaşıyor. Kedilerini özlüyor. Orada 10 gün falan durduktan sonra yine buraya geliyor." dedi.

Meşe, yangın günü olay yerine gelerek babasının fotoğrafını çeken AA muhabiri İlhami Çetin'e de çok teşekkür ederek, "Fotoğrafı çeken İlhami ağabeye de çok teşekkür ederim. Ondan da Allah razı olsun. Bizi çok sevindirdi. Onun sayesinde herkesin bizden haberi oldu ve evimiz kısa sürede yapıldı. Anadolu Ajansı hep yanımızda oldu. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.