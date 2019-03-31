Kızıltepeliler sandığa yöresel kıyafetlerle gitti Mardin’de 31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi saat 07.

Mardin’de 31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Kızıltepe ilçesinde yöresel kıyafetleriyle sandık başına giden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Mardin’de vatandaşlar yerel seçimler dolayısıyla sandık başına gitmeye başladı. Kızıltepe ilçesinde bazı vatandaşların yöresel kıyafetlerle sandık başına gitmesi renkli görüntüler oluşturdu. Üzerlerinde beyaz fistan başlarına puşi takan vatandaşlar, oylarını giydikleri yöresel kıyafetlerle kullandı.

Yöresel kıyafetlerini giyerek oyunu kullanan 82 yaşındaki Ahmet Aydoğan, "Kızıltepe’ye bağlıOtluk Mahallesinde 1334 nolu sandıkta oyumu kullandım.Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu seçimi ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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