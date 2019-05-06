0553 313 94 23

Kızıltepe’de Trafik Haftası etkinliği

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamından tanıtıcı stant açtı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:29
Kızıltepe’de Trafik Haftası etkinliği

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamından tanıtıcı stant açtı.


Trafik polisleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda açılan standa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Stantta trafik cihazlarının tanıtımı yapılırken vatandaşlara ve öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. 2019 yaya öncelikli trafik yılı nedeniyle hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.


Etkinlik sonunda çocuklara trafik müfettişi kimlik kartı verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Önce yayayı yaraladı, sonra polis’i şehit etti
    1. Önce yayayı yaraladı, sonra polis’i..
    2. Ünlü futbolculardan ramazan mesajı
    3. Ramazan Ayı’nın İlk Günü Hıdırellez..
    4. Örümcek kılıyla incir çekirdeğine..
    5. Baltayı eline alan cani koca,..
    6. "YSK'nın hukuk cinayetine ortak..
    7. Para badmintoncular Kanada'da puan..
    8. Kuzey Akım 2'nin yüzde 48'i tamamlandı
    9. Şehit cenazesinde gözaltına alınan 34..
    10. Özel üniversite ücretleri 2019 ne..
    11. Hangi ülkede kaç saat oruç tutuluyor?..
    12. Türkçe konuşan girişimciler Adana’da
    13. Almanya "2030 Ulusal Sanayi..
    14. Piknikte tesadüfen bulundu, fiyatı cep..
    15. Oruçlar, bu yıl da KO-MEK Hurması ile..
    16. Çocuklarının gözü önünde karısını..
    17. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    18. Van’da “Üniversite Tanıtım ve Tercih..
    19. Geleceğin sanatçılarının sertifika..
    20. TCMB döviz kurları
    21. Ukrayna, Avrupa'dan doğal gaz..
    22. Zıpkınla avlanan 7 kiloluk levrek yüz..
    23. Güvenlik Korucuları ve Şehit..
    24. Başkan Oprukçu’dan hemşehrilerine..
    25. "İnşallah hak ettiğimiz bir..
    26. Okul’da Bahar Şenliği coşkusu
    27. Kızıltepe’de Trafik Haftası etkinliği
    28. "PKK, yerinden edilen insanların..
    29. Kuşlar için rengarenk yuvalar yaptılar
    30. Bitkin bulunan tilki doğal ortamına..
    Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Baba tutuklandı
    Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Baba tutuklandı
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz