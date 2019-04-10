Kızıltepe’de sağanak yağış sonrası evleri su bastı Mardin’in Kızıltepe ilçesi Akziyaret Mahallesi’nde bazı evleri sağanak yağış nedeniyle su bastı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Akziyaret Mahallesi’nde bazı evleri sağanak yağış nedeniyle su bastı.

Edinilen bilgilere göre, dün geceden beri devam eden sağanak yağış nedeniyle kerpiç evde ikamet eden 2 çocuk babası Mehmet Erkek’in evini su bastı. Evin içine giren su nedeniyle bir çok malzeme kullanılamaz hale geldi. Kızıltepe İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri su baskınına maruz kalan evde inceleme yaparak rapor tuttu. Erkek, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

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