0553 313 94 23

Kızıltepe’de mağaza yangını

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde mobilya ve beyaz eşya mağazasında yangın çıktı.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:53
Kızıltepe’de mağaza yangını

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde mobilya ve beyaz eşya mağazasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.


Olay, Koçhisar Mahallesi Şahkulubey Caddesi’nde bulunan Süphan Sakin’e ait 3 katlı mobilya ve beyaz eşya mağazasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mobilya ve beyaz eşya mağazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangının olduğu bölgeye şerit çekerek çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 4 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatlik uğraşlar sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü.


Müdahale sırasında 2 itfaiye eri çıkan dumanlardan etkilenirken, itfaiye erlerine hazır bekletilen ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.


Mağazada bulunan piknik tüpünün patlamaması büyük bir faciayı önlerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir. 'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ'yle irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet uma
    1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan sert..
    4. Göztepe'nin kamp programında değişiklik
    5. Rusya'dan ABD'yi kızdıracak açıklama:..
    6. 25 ülke sanatçısı Muş’u anlattı
    7. AK Partili Kılıç: “Her ihanet..
    8. Balıkesir için sağanak yağmur uyarısı..
    9. 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş’ın..
    10. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    11. Suriye sınırında 7 kilogram plastik..
    12. Kızıltepe’de mağaza yangını
    13. Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık..
    14. İstanbul'da yasa dışı organ nakli..
    15. Balıkesir’de güven ve huzur operasyonu
    16. Bangladeş'te eski diktatör yaşamını..
    17. Karaelmas Abhaz Kültür Derneği..
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli Kastamonu'da
    19. Hakk'ka yürüyen Eygi'nin vasiyetleri..
    20. Uçak: “15 Temmuz’u unutturmayacağız”
    21. S-400 sevkiyatında yeni gelişme!
    22. İşte, adet söktürücü bitkiler!
    23. Devlet Bahçeli: 15 Temmuz'da bize..
    24. 15 Temmuz gazisi Enes Gün o gece..
    25. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    26. Göz kamaştıran "Melekler Gölü"..
    27. Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı..
    28. Menemenspor’dan savunmaya takviye
    29. 2 ay önce Habur Çayı’nda kaybolmuştu,..
    30. Acarlar Longozu beyaz nilüferleriyle..
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!