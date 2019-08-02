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Kızıltepe’de engellilere proje tanıtım eğitimi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Engelliler Gücü Spor Kulübü Derneği tarafından engellilere yönelik muhasebe yardımcısı kursu ve proje tanıtım eğitimi verildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:08
Kızıltepe’de engellilere proje tanıtım eğitimi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Engelliler Gücü Spor Kulübü Derneği tarafından engellilere yönelik muhasebe yardımcısı kursu ve proje tanıtım eğitimi verildi.


Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Yusuf Taşkın, dernek olarak verilen muhasebe yardımcısı kursunun yanında proje tanıtım eğitimini verdiklerini söyledi. Taşkın, "Engellilere yönelik Proje tanıtım eğitimini veren Proje Danışmanı ile İş ve Meslek Danışmanı Adnan Yalçin ve eğitime katılan engellilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Gönüllü olarak engellilere yönelik proje tanıtım eğitimi verdiklerini ifade eden proje ile iş ve meslek danışmanı Adnan Yalçın ise, engellilere hem kendi işini kurabilecek desteklerden hem de başvurabilecek sosyal projeler hakkında bilgiler paylaşıldığını söyledi. Yalçın, "Verdiğimiz eğitimde KOSGEB, İŞKUR, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, DİKA, Bakanlık projeleri ile AB ve Erasmus projeleri kapsamında verilen desteklerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Engellilerimiz bu konularda nasıl bir yol izlemeleri konusunda bilgilendirmeler yaptık. Ayrıca projesi olan engellilere ücretsiz ve gönüllü danışmanlık yapacağım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:08
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